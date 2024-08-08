Исследователи из КНР нашли на Луне новую форму воды

Капсула лунного зонда «Чанъэ-5» приземлилась на территории Китая в декабре 2020 года. Она доставила на Землю чуть менее двух килограммов грунта и камней с Луны. Ученые обнаружили в этих образцах молекулы воды. Для исследования использовался метод рентгеновской дифракции. Именно он позволил обнаружить минерал ULM-1, в состав которого входят вода и аммиак. Ученые отмечают, что это новая форма воды, хранящаяся на Луне. Об этом сообщает newkhakasiya.online.