Исследователи из КНР нашли на Луне новую форму воды

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Капсула лунного зонда «Чанъэ-5» приземлилась на территории Китая в декабре 2020 года. Она доставила на Землю чуть менее двух килограммов грунта и камней с Луны. Ученые обнаружили в этих образцах молекулы воды. Для исследования использовался метод рентгеновской дифракции. Именно он позволил обнаружить минерал ULM-1, в состав которого входят вода и аммиак. Ученые отмечают, что это новая форма воды, хранящаяся на Луне. Об этом сообщает newkhakasiya.online.
Ранее на основе анализа образцов, доставленных американскими миссиями «Аполлон», ученые посчитали Луну сухой и безжизненной. Но результаты новых исследований свидетельствуют о том, что вода или гидроксил могут находиться на поверхности Луны в стеклянных шариках. Китайские ученые стали первыми, кому удалось обнаружить целые молекулы воды в образцах лунной породы.
Это открытие расширяет представление о лунных ресурсах. Его результаты могут повлиять на будущие космические миссии и даже создание на спутнике обитаемых объектов. Помимо прочего, аммиак, содержащийся в обнаруженном минерале, является компонентом ракетного топлива.