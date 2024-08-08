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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Как убрать кошачью шерсть с одежды и мебели: 4 совета, которые спасут ваш имидж

Как убрать кошачью шерсть с одежды и мебели: 4 совета, которые спасут ваш имидж

8 августа 2024, 14:56
Фото: Изображение Midjourney
Если в доме есть кот, то его шерсть можно обнаружить повсюду — на мебели, коврах, полу, а также в шкафах и на одежде. Мелкие ворсинки намертво прилипают и очень плохо отчищаются. Существует несколько способов справиться с проблемой и сохранить имидж чистюли перед гостями и коллегами.

Особенно страдают от кошачьей шерсти владельцы длинношерстных питомцев. В периоды линьки ее так много, что впору прясть пряжу и вязать варежки. Но если вы не ставите перед собой такую цель, то постарайтесь максимально очистить свой дом — иначе можно попросту прослыть неряхой. О том, что следует предпринять, пишет портал «Четыре лапы».

Совет 1: чаще пылесосьте

Пылесос является главным помощником при уборке кошачьей шерсти. Используйте щетки и насадки разных размеров, чтобы добраться до самых потайных уголков. Хорошо, если есть насадка с прорезиненной поверхностью, которая позволяет максимально эффективно собрать все ворсинки.

Совет 2: чаще проводите влажную уборку

Если в доме живет кошка, мойте полы как можно чаще. Основную шерсть соберите с помощью веника или пылесоса, а влажная тряпка справится с мелкими ворсинками. Но учтите, что половую тряпку придется менять довольно часто — ведь отстирать ее после уборки шерсти не так-то просто.

Совет 3: для хранения вещей в шкафу используйте специальные чехлы

Даже если дверцы шкафа плотно закрыты, кошачья шерсть все равно будет оседать на одежде, это неминуемо. Но можно ставить дополнительную преграду в виде специального чехла. Доставайте одежду непосредственно перед использованием, не бросайте ее в кресло или на диван, чтобы у котика не возникло мысли устроить себе уютную лежанку с запахом любимого хозяина.

Фото: 1MI

Совет 4: используйте специальные щетки или ролики с липучками

Перед тем, как выйти на улицу, обработайте одежку этими приспособлениями, чтобы не красоваться в офисе в «шерстяном» пиджаке или «мохнатых» брюках. Если вы заметили на одежде шерсть, а щетки или ролика с собой нет, почистите одежду сырыми руками. Кроме того, для профилактики налипания шерсти можно при стирке добавлять специальный кондиционер для белья и время от времени обрабатывать одежду антистатиком.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от запаха из кошачьего лотка.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Одежда#Окружающая среда#Кошки#Стирка#Дом и сад#КЦ
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