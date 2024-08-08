Как убрать кошачью шерсть с одежды и мебели: 4 совета, которые спасут ваш имидж

Перед тем, как выйти на улицу, обработайте одежку этими приспособлениями, чтобы не красоваться в офисе в «шерстяном» пиджаке или «мохнатых» брюках. Если вы заметили на одежде шерсть, а щетки или ролика с собой нет, почистите одежду сырыми руками. Кроме того, для профилактики налипания шерсти можно при стирке добавлять специальный кондиционер для белья и время от времени обрабатывать одежду антистатиком.