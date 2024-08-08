Как убрать кошачью шерсть с одежды и мебели: 4 совета, которые спасут ваш имидж

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Особенно страдают от кошачьей шерсти владельцы длинношерстных питомцев. В периоды линьки ее так много, что впору прясть пряжу и вязать варежки. Но если вы не ставите перед собой такую цель, то постарайтесь максимально очистить свой дом — иначе можно попросту прослыть неряхой. О том, что следует предпринять, пишет портал «Четыре лапы».
Пылесос является главным помощником при уборке кошачьей шерсти. Используйте щетки и насадки разных размеров, чтобы добраться до самых потайных уголков. Хорошо, если есть насадка с прорезиненной поверхностью, которая позволяет максимально эффективно собрать все ворсинки.
Если в доме живет кошка, мойте полы как можно чаще. Основную шерсть соберите с помощью веника или пылесоса, а влажная тряпка справится с мелкими ворсинками. Но учтите, что половую тряпку придется менять довольно часто — ведь отстирать ее после уборки шерсти не так-то просто.
Даже если дверцы шкафа плотно закрыты, кошачья шерсть все равно будет оседать на одежде, это неминуемо. Но можно ставить дополнительную преграду в виде специального чехла. Доставайте одежду непосредственно перед использованием, не бросайте ее в кресло или на диван, чтобы у котика не возникло мысли устроить себе уютную лежанку с запахом любимого хозяина.
Перед тем, как выйти на улицу, обработайте одежку этими приспособлениями, чтобы не красоваться в офисе в «шерстяном» пиджаке или «мохнатых» брюках. Если вы заметили на одежде шерсть, а щетки или ролика с собой нет, почистите одежду сырыми руками. Кроме того, для профилактики налипания шерсти можно при стирке добавлять специальный кондиционер для белья и время от времени обрабатывать одежду антистатиком.
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