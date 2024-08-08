Клубнику будете собирать по килограмму с куста: вот чем подкормить ее в августе

В августе грядки с клубникой выглядят одинокими и осиротевшими. Внимание дачников теперь сосредоточено на других огородных культурах, а до клубники зачастую не доходят руки. Но если вы хотите получить богатый урожай ягод и в следующем году, то отвлекитесь на пару часов от огурцов с помидорами и уделите внимание уходу за растением.