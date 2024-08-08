Клубнику будете собирать по килограмму с куста: вот чем подкормить ее в августе

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В августе грядки с клубникой выглядят одинокими и осиротевшими. Внимание дачников теперь сосредоточено на других огородных культурах, а до клубники зачастую не доходят руки. Но если вы хотите получить богатый урожай ягод и в следующем году, то отвлекитесь на пару часов от огурцов с помидорами и уделите внимание уходу за растением.
По словам профессионального агронома, автора и ведущего Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексея Володихина, до зимы клубнику следует подкормить еще два раза.
Они, кстати, помимо того, что дадут клубнике питательные вещества, еще и защитят корни от мороза в случае холодной бесснежной зимы, — отмечает Алексей Володихин.
Все о правильной обрезке усов у клубники после сезона сбора ягод читайте в нашем материале.