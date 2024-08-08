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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Клубнику будете собирать по килограмму с куста: вот чем подкормить ее в августе

Клубнику будете собирать по килограмму с куста: вот чем подкормить ее в августе

8 августа 2024, 12:23
Фото: 1MI
После завершения сезона сбора ягод клубника нуждается в полноценном уходе. До наступления зимы ее необходимо подкормить минимум два раза — в августе и октябре.

В августе грядки с клубникой выглядят одинокими и осиротевшими. Внимание дачников теперь сосредоточено на других огородных культурах, а до клубники зачастую не доходят руки. Но если вы хотите получить богатый урожай ягод и в следующем году, то отвлекитесь на пару часов от огурцов с помидорами и уделите внимание уходу за растением.

Фото: 1MI

По словам профессионального агронома, автора и ведущего Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексея Володихина, до зимы клубнику следует подкормить еще два раза.

  • В августе: внесем 100 граммов (половина стакана) двойного суперфосфата и 20 граммов (одну столовую ложку) сульфата калия на один квадратный метр;
  • В октябре: подкормим кустики ¼ ведра компоста или перегноя, также из расчета на один квадратный метр.
Они, кстати, помимо того, что дадут клубнике питательные вещества, еще и защитят корни от мороза в случае холодной бесснежной зимы, — отмечает Алексей Володихин.

Все о правильной обрезке усов у клубники после сезона сбора ягод читайте в нашем материале.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Клубника#Удобрения#Дом и сад#КЦ
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