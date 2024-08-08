Контрафактная газировка обнаружена таможенниками в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Лимонад имел маркировку популярной компании США.
Судя по надписям на этикетках, товар прибыл из-за границы. При этом документов на товар не оказалось.
В результате сотрудники таможенной службы изъяли всю партию лимонада.
По словам начальника Екатеринбургской таможни Эдуарда Туранова бизнесмен может предъявить документы о законном ввозе товара.
Если же документы он так и не предоставит, то товар будет считаться незаконно перемещенным и реализовать его можно будет только после подтверждения безопасности и оплаты таможенных платежей .
Ранее екатеринбургские таможенники конфисковали шпионские очки из Великобритании.