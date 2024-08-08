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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:42

В Екатеринбурге найдено больше 700 литров нелегальной газировки

Контрафактная газировка обнаружена таможенниками в Екатеринбурге

8 августа 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге найдено больше 700 литров нелегальной газировки

1245 бутылок контрафактной газированной воды обнаружили в Екатеринбурге сотрудники таможни в распредцентре одной из торговых сетей. Общая масса нелегальных напитков составила 730 кг.

Лимонад имел маркировку популярной компании США.

Судя по надписям на этикетках, товар прибыл из-за границы. При этом документов на товар не оказалось.

В результате сотрудники таможенной службы изъяли всю партию лимонада.

По словам начальника Екатеринбургской таможни Эдуарда Туранова бизнесмен может предъявить документы о законном ввозе товара.

Если же документы он так и не предоставит, то товар будет считаться незаконно перемещенным и реализовать его можно будет только после подтверждения безопасности и оплаты таможенных платежей .

Ранее екатеринбургские таможенники конфисковали шпионские очки из Великобритании.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Таможня#Товар#Екатеринбург#Инцидент#Уральская таможня
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