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Updated Сегодня, 03:25

Мальчик в Екатеринбурге попал под колеса грузовика

Мальчик в Екатеринбурге попал под колеса грузовика

8 августа 2024, 03:23
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 11-летний мальчик попал под грузовую машину в районе Широкой Речки. ДТП случилось 7 августа 2024 года.

Когда 43-летний водитель поворачивал вправо на разрешающий свет, его транспорт столкнулся с ребенком. Пострадавшего отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Стаж водителя — 26 лет. За это время он пару раз привлекался за несоблюдение ПДД. Известно, что во время ЧП он был в трезвом состоянии.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге шестилетний ребенок попал под колеса иномарки и сломал ногу.

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