Мальчик в Екатеринбурге попал под колеса грузовика

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Когда 43-летний водитель поворачивал вправо на разрешающий свет, его транспорт столкнулся с ребенком. Пострадавшего отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
Стаж водителя — 26 лет. За это время он пару раз привлекался за несоблюдение ПДД. Известно, что во время ЧП он был в трезвом состоянии.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге шестилетний ребенок попал под колеса иномарки и сломал ногу.