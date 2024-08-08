Мигранты разбежались при виде силовиков в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
8 августа полицейские совместно с общественниками опять нагрянули на Сортировку, именно там живет больше всего мигрантов в Екатеринбурге.
Силовики проверяли документы у уличных торговцев. Не желая быть пойманными, торговцы бросали свои ларьки и сбегали, оставив товар. Этим воспользовались пенсионеры.
Мы бы так не решились набрать. Нам разрешили. Сказали, что продавец убежал, не хочет идти в армию, — рассказала одна бабушка корреспонденту 66.ru.
На вопрос собираются ли они платить за товары, женщины ответили:
Нет, они же нелегально торгуют.
После проверки полицейские закрыли две точки. У продавцов отсутствовали разрешающие документы и на них неоднократно поступали жалобы от местных жителей.
Напомним, что в районе Сортировки, в Екатеринбурге регулярно проходят рейды силовиков. 30 июля полицейские проверяли работников общепита и нашли подпольную фабрику по производству одежды.