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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на уличных торговцев

Мигранты разбежались при виде силовиков в Екатеринбурге

8 августа 2024, 09:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на уличных торговцев

На Сортировке, в Екатеринбурге опять ловили нелегальных мигрантов и закрывали ларьки с фруктами.

8 августа полицейские совместно с общественниками опять нагрянули на Сортировку, именно там живет больше всего мигрантов в Екатеринбурге.

Силовики проверяли документы у уличных торговцев. Не желая быть пойманными, торговцы бросали свои ларьки и сбегали, оставив товар. Этим воспользовались пенсионеры.

Мы бы так не решились набрать. Нам разрешили. Сказали, что продавец убежал, не хочет идти в армию, — рассказала одна бабушка корреспонденту 66.ru.

На вопрос собираются ли они платить за товары, женщины ответили:

Нет, они же нелегально торгуют.

После проверки полицейские закрыли две точки. У продавцов отсутствовали разрешающие документы и на них неоднократно поступали жалобы от местных жителей.

Напомним, что в районе Сортировки, в Екатеринбурге регулярно проходят рейды силовиков. 30 июля полицейские проверяли работников общепита и нашли подпольную фабрику по производству одежды.

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