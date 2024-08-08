Названы правила, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов

Наш организм нуждается в жирах так же, как в белках и углеводах, но вот что ему не нужно совершенно, так это трансжиры — искусственно синтезированные масла, которые встречаются в выпечке, снэках, маргарине, фастфуде и прочих продуктах. Употребляя их в больших количествах, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает. Важно контролировать показатели индекса массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.