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Published Сегодня, 08:24

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Названы правила, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов

Названы правила, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов

8 августа 2024, 08:24
Фото: freepik
Состояние сердечно-сосудистой системы напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни человека. В материале TagilCity.ru собрали правила, которых нужно придерживаться для поддержания работоспособности одного из самых главных органов тела.

К числу самых неблагоприятных рисков для работы сердца и сосудов относятся наследственный фактор, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, ожирение и сахарный диабет.

Самыми распространенными и опасными заболеваниями в мире, по мнению экспертов, являются именно сердечно-сосудистые. Они значительно ухудшают качество жизни людей и являются основной причиной преждевременной смертности.

Медицинское сообщество едино во мнении: «Здоровый образ жизни — основа профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний». А теперь рассказываем, что же советуют специалисты для поддержания здоровья и долголетия.

Курение — катастрофа для сердца

Курение неизбежно приводит к спазму периферических сосудов, повышает уровень давления и свертываемости крови, а также учащает ритм сердечных сокращений. Врачи называют употребление сигарет катастрофой для сердца. В них содержится большое количество вредных веществ, в том числе никотин и угарный газ. Они вытесняют кислород, что приводит к хроническому кислородному голоданию.

Согласно статистике ВОЗ, при регулярном контакте с табачным дымом риск сердечных заболеваний возрастает на 25-30%. Именно курение ежегодно становится причиной примерно 34 тысяч сердечных приступов с летальным исходом. При этом для пассивных курильщиков дым представляет не меньшую опасность, чем для активных: легкие самого курильщика забирают из сигареты не более 20% вредных веществ, остальные опасные компоненты распространяются в воздухе.

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Минимум 150 минут активности в неделю

Наш организм нуждается в жирах так же, как в белках и углеводах, но вот что ему не нужно совершенно, так это трансжиры — искусственно синтезированные масла, которые встречаются в выпечке, снэках, маргарине, фастфуде и прочих продуктах. Употребляя их в больших количествах, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает. Важно контролировать показатели индекса массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Для поддержания организма в оптимальном состоянии взрослому человеку нужна активность не менее чем 150 минут в неделю. Самые полезные для сердечно-сосудистой системы виды спорта: быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание и танцы.

Лишний вес опасен

Лишний вес создает дополнительную нагрузку на артериальные стенки и утяжеляет работу сердца. Особенно опасным считается ожирение в области живота. Во внутрибрюшном жире образуется до 30 биологически активных веществ, часть из которых провоцируют повышенное тромбообразование и развитие атеросклероза.

Одной из ключевых особенностей диеты является потребление большого количества овощей и фруктов. ВОЗ советует употреблять каждый день не меньше 400 граммов овощей, фруктов и ягод.

Не забудем и о роли витаминов

Самые важные витамины и минералы для сосудов и сердца: А, В, F, К, Р, С, Е, кальций, калий и магний. Можно получать дневную норму витаминов и минералов, просто нормализовав питание. Однако в некоторых случаях требуется их дополнительный прием.

Подбор подходящих витаминов осуществляет только врач. Необходимо обратиться к специалисту за соответствующей консультацией, а не бесконтрольно употреблять БАДы и другие подобные препараты.

Сон — важная составляющая здоровья

Чем хуже сон, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы не навредить сердцу, необходимо регулярно спать по 6-8 часов в сутки.

Проводилось множество исследований в разных странах мира, которые подтверждают, что недостаток сна может стать причиной хронического стресса, проблем с давлением, а также нарушений биологических процессов в организме, что может навредить здоровью сердца и сосудов. В свою очередь, слишком долгий сон также может быть причиной развития сердечных заболеваний.

Мировые исследования подтверждают: недостаток сна может стать причиной хронического стресса, проблем с давлением и нарушений биологических процессов в организме.

Отказ от вредных привычек, минимум стрессов, полноценный отдых, спорт и физическая активность, правильное питание — залог здорового сердца и сосудов.

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Как отражается образ жизни ребенка на его здоровье?

Для организма ребенка опасность негативных привычек, отсутствия правильного питания и физической активности возрастает в несколько раз. Все органы и системы еще находятся в стадии развития, поэтому младший школьник или подросток значительно чувствительнее, уязвимее к действию любых вредных веществ и продуктов.

Подростковый возраст — сложный период, в котором при воздействии неблагоприятных факторов формируются предпосылки для появления хронических заболеваний. Они могут ухудшить качество жизни во взрослом возрасте и повлиять на развитие таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и метаболический синдром. Поэтому в подростковом возрасте большое внимание нужно уделять питанию, физической активности и отказу от вредных привычек, необходимо своевременно проходить профилактические осмотры по возрасту. Именно профилактические осмотры позволяют своевременно выявить пограничные состояния для предотвращения развития указанных заболеваний, — рассказала врач-эндокринолог, заведующая отделением №1 по организации помощи детям и подросткам в дошкольных и школьных учреждениях Детской городской больницы Нижнего Тагила Майя Клычкова.

Ранее TagilCity.ru публиковал правила сохранения здоровья подрастающего поколения.

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