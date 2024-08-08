Новая контейнерная площадка в Нижнем Тагиле была повреждена спиленными деревьями

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Ограждение контейнерной площадки было погнуто бревнами и пнями свежеспиленных деревьев. Специалисты регионального оператора «Рифей» сообщили об этом происшествии собственнику контейнерной площадки — администрации города. Теперь местные власти могут обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти того, кто повредил площадку, и привлечь его к ответственности.
К твердым коммунальным отходам относятся измельченные ветки, скошенная трава и листва, образованные при уборке придомовой территории. Срубленные и распиленные деревья, в том числе поленья, бревна и пни, не утилизируются вместе с остальным бытовым мусором, поэтому их размещение на контейнерной площадке недопустимо.
Напомним, ранее подобный случай произошел в одном из частных секторов Нижнего Тагила. Тогда кто-то заполнил емкость под ТКО камнями и землей.
По любым вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, можно связаться с диспетчерской службой регионального оператора по телефону 8-800-234-02-43 ежедневно с 8:00 до 20:00 часов.