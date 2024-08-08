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Новая контейнерная площадка в Нижнем Тагиле была повреждена спиленными деревьями

Новая контейнерная площадка в Нижнем Тагиле была повреждена спиленными деревьями

8 августа 2024, 09:02
Фото: «Рифей»
Площадка для крупногабаритных отходов по адресу Окунева, 25 на Вагонке в Нижнем Тагиле, которую построили меньше месяца назад, оказалась повреждена в результате нарушения правил обращения с ТКО.

Ограждение контейнерной площадки было погнуто бревнами и пнями свежеспиленных деревьев. Специалисты регионального оператора «Рифей» сообщили об этом происшествии собственнику контейнерной площадки — администрации города. Теперь местные власти могут обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти того, кто повредил площадку, и привлечь его к ответственности.

К твердым коммунальным отходам относятся измельченные ветки, скошенная трава и листва, образованные при уборке придомовой территории. Срубленные и распиленные деревья, в том числе поленья, бревна и пни, не утилизируются вместе с остальным бытовым мусором, поэтому их размещение на контейнерной площадке недопустимо.

Напомним, ранее подобный случай произошел в одном из частных секторов Нижнего Тагила. Тогда кто-то заполнил емкость под ТКО камнями и землей.

По любым вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, можно связаться с диспетчерской службой регионального оператора по телефону 8-800-234-02-43 ежедневно с 8:00 до 20:00 часов.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Отходы#Повреждения#Вывоз мусора#Правоохранительные органы#Правонарушение#Вывоз ТБО#Екатеринбург#Рифей#Контейнерная площадка
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