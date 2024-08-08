Новая контейнерная площадка в Нижнем Тагиле была повреждена спиленными деревьями

Ограждение контейнерной площадки было погнуто бревнами и пнями свежеспиленных деревьев. Специалисты регионального оператора «Рифей» сообщили об этом происшествии собственнику контейнерной площадки — администрации города. Теперь местные власти могут обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти того, кто повредил площадку, и привлечь его к ответственности.