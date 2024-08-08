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Published Сегодня, 03:54

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Updated Сегодня, 03:56

Первые опята появились в лесах Свердловской области

Первые опята появились в лесах Свердловской области

8 августа 2024, 03:54
Фото: Группа ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области»
В лесах Свердловской области около Таватуя появились первые опята. Об этом рассказали местные жители, которые ходили в лес собирать грибы.

О появившемся урожае свердловчане рассказали в группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».

Также местные жители сообщили, что опята появились и возле Полевского. Некоторые уже замариновали найденные и собранные грибы.

Напомним, в Свердловской области был найден редкий синий гриб, являющийся съедобным. Но при этом эксперты порекомендовали его не собирать и не употреблять в пищу, так как его можно перепутать с поганкой.

Грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Лес#Урожай#Полевской#Таватуй#Очевидцы#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург#Местные жители
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