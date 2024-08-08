Первые опята появились в лесах Свердловской области

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
О появившемся урожае свердловчане рассказали в группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».
Также местные жители сообщили, что опята появились и возле Полевского. Некоторые уже замариновали найденные и собранные грибы.
Напомним, в Свердловской области был найден редкий синий гриб, являющийся съедобным. Но при этом эксперты порекомендовали его не собирать и не употреблять в пищу, так как его можно перепутать с поганкой.