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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Подошвы белых носков отстираются до идеального состояния: самые действенные лайфхаки

Подошвы белых носков отстираются до идеального состояния: самые действенные лайфхаки

8 августа 2024, 14:01
Фото: tagilcity.ru
Белые носки нередко меняют цвет уже после первых двух применений. И обычная машинная стирка даже с предварительным замачиванием ситуацию не спасает — подошвы становятся грязно-серыми. Делимся простыми, но действенными секретами белоснежных пяточек.

При стирке белых носков нам на помощь придут самые верные домашние помощники — сода, уксус, нашатырный спирт и перекись водорода. О том, как отстирать носки до идеального состояния, рассказывают эксперты портала Yborka.online.

Пищевая сода

Это по-настоящему волшебное средство, которое помогает хозяйке и грязную плиту отмыть, и жирные пятна вывести. Подходит сода и для отбеливания светлых носков. Возьмем 100 граммов соды и разведем ее в 1,5-2 литрах теплой воды. Замочим носки и оставим на 15-20 минут для воздействия. После этого носки постираем в машине, добавив к обычному количеству стирального порошка 4 столовые ложки соды. Для процедуры отбеливания будет достаточно температуры 40 градусов, но для усиления эффекта можно выбрать и режим погорячее.

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Столовый уксус

Порядок действий будет тот же, что и с содой: сначала замочим, а потом постираем в машине. Для замачивания приготовьте слабый уксусный раствор из расчета 2 столовые ложки уксуса на 2 литра воды. Оставляем носки на 30 минут. При стирке в порошок можно добавить соду.

Перекись водорода+нашатырь

Это по-настоящему зубодробительная смесь для серых пятен на носках. Берем около 80 мл нашатыря и столько же перекиси водорода, разводим в трех литрах воды и замачиваем носки. Следует учесть, что для эффективного результата их нужно оставить примерно на 12 часов. Далее носочки просто стираем порошком для белого белья.

«Белизна»

Если пятна на носках проявили удивительную стойкость, то можно пустить в ход тяжелую артиллерию и попробовать подержать носочки в «Белизне». Она способна справиться даже с самыми сложными загрязнениями. Но использовать средство можно лишь для отбеливания носков из натуральных тканей и только в редких случаях, так как «Белизна» быстро разрушает волокна ткани.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Окружающая среда#Носки#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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