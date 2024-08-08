Подошвы белых носков отстираются до идеального состояния: самые действенные лайфхаки

Это по-настоящему волшебное средство, которое помогает хозяйке и грязную плиту отмыть, и жирные пятна вывести. Подходит сода и для отбеливания светлых носков. Возьмем 100 граммов соды и разведем ее в 1,5-2 литрах теплой воды. Замочим носки и оставим на 15-20 минут для воздействия. После этого носки постираем в машине, добавив к обычному количеству стирального порошка 4 столовые ложки соды. Для процедуры отбеливания будет достаточно температуры 40 градусов, но для усиления эффекта можно выбрать и режим погорячее.