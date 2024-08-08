Подростки чуть не устроили сход поезда с рельс в Нижнем Тагиле

Машинист поезда совершил экстренную остановку на перегоне Сан-Донато — Лая. Виной тому стала железнодорожная шпала, лежавшая на путях. Если бы машинист вовремя не заметил посторонний предмет, то электричка сошла с рельс, сообщают в МВД на транспорте по УрФО.