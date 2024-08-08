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Подростки чуть не устроили сход поезда с рельс в Нижнем Тагиле

Подростки чуть не устроили сход поезда с рельс в Нижнем Тагиле

8 августа 2024, 12:34
Фото: 1MI
В районе Нижнего Тагила шалость детей чуть не закончилась серьезной аварией.

Машинист поезда совершил экстренную остановку на перегоне Сан-Донато — Лая. Виной тому стала железнодорожная шпала, лежавшая на путях. Если бы машинист вовремя не заметил посторонний предмет, то электричка сошла с рельс, сообщают в МВД на транспорте по УрФО.

Транспортники выяснили, что двое мальчиков 10 и 11 лет из интереса положили шпалу на рельсы. Их быстро поймали по горячим следам и провели с ними профилактическую беседу об опасности таких действий.

Напомним, что 2 августа пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае.

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#Вадим Бредников#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Школьники#Подростки#Опасность#Железная дорога#Свердловская железная дорога#Жд пути#Жд#Екатеринбург
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