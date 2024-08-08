После Дня города жителей Нижнего Тагила развезут бесплатные автобусы

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
После полуночи проезд на трамваях сделают бесплатным, а время работы общественного транспорта продлят до 3-х часов ночи. Это позволит жителям и гостям города после фейерверка без проблем вернуться домой.
Как сообщает в пресс-служба администрации Нижнего Тагила, увеличат время работы трамваев № 3, 12 и 15.
После мероприятий горожане смогут добраться на Вагонку, Гальянку, Выю и Красный Камень с остановки «Театр кукол».
Кроме того, тагильчан ночью будут развозить автобусы. Подробная информация о маршрутах, времени и количестве рейсов на фото.
Напомним, Александр Маршал приедет в Нижний Тагил на День города.