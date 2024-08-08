После Дня города жителей Нижнего Тагила развезут бесплатные автобусы

После мероприятий горожане смогут добраться на Вагонку, Гальянку, Выю и Красный Камень с остановки «Театр кукол».



Кроме того, тагильчан ночью будут развозить автобусы. Подробная информация о маршрутах, времени и количестве рейсов на фото.