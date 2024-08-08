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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 12:56

После Дня города жителей Нижнего Тагила развезут бесплатные автобусы

После Дня города жителей Нижнего Тагила развезут бесплатные автобусы

8 августа 2024, 12:51
Фото: 1MI
В День города после окончания мероприятий жителей и гостей Нижнего Тагила бесплатно развезут на автобусах и трамваях.

После полуночи проезд на трамваях сделают бесплатным, а время работы общественного транспорта продлят до 3-х часов ночи. Это позволит жителям и гостям города после фейерверка без проблем вернуться домой.

Как сообщает в пресс-служба администрации Нижнего Тагила, увеличат время работы трамваев № 3, 12 и 15.

После мероприятий горожане смогут добраться на Вагонку, Гальянку, Выю и Красный Камень с остановки «Театр кукол».

Кроме того, тагильчан ночью будут развозить автобусы. Подробная информация о маршрутах, времени и количестве рейсов на фото.

Напомним, Александр Маршал приедет в Нижний Тагил на День города.

фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагилафото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#День города#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург
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