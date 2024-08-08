Пробка в Екатеринбурге растянулась на 10 км из-за ДТП

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:58
Пострадавших в аварии нет, все участники ДТП отделались легким испугом. Пострадали только автомобили, передают в ГИБДД.
На участке ЕКАДа возле Березовского затруднено движение по двум из четырех полос.
По данным сервиса «Яндекс Карты» пробка растянулась на 10 км.
Сотрудники ГАИ устанавливают причины аварии.
Напомним, что 6 августа водитель без прав превысил скорость и вылетел в кювет. Все пассажиры остались живы.