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Пробка в Екатеринбурге растянулась на 10 км из-за ДТП

Пробка в Екатеринбурге растянулась на 10 км из-за ДТП

8 августа 2024, 08:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на 21 км ЕКАДа столкнулись грузовые автомобили.

Пострадавших в аварии нет, все участники ДТП отделались легким испугом. Пострадали только автомобили, передают в ГИБДД.

На участке ЕКАДа возле Березовского затруднено движение по двум из четырех полос.

По данным сервиса «Яндекс Карты» пробка растянулась на 10 км.

Сотрудники ГАИ устанавливают причины аварии.

Напомним, что 6 августа водитель без прав превысил скорость и вылетел в кювет. Все пассажиры остались живы.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Пробка#Екатеринбург#Авария
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