tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Пьяные за рулем, снос дома на Сибирской, бесплатные автобусы и тагильский суперниндзя

Пьяные за рулем, снос дома на Сибирской, бесплатные автобусы и тагильский суперниндзя

8 августа 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Редакция TagilCity.ru проанализировала проблему пьянства за рулем. Дом на Сибирской в Тагиле решено снести. Тагильчане защищают газовиков, которых подозревают в халатности. На День города буду курсировать бесплатные автобусы. Юный суперниндзя прошел кастинг в шоу на СТС. Подводим итоги за 8 августа.

Корреспондент TagilCity.ru разбирался, почему люди садятся за руль в пьяном виде, следует ли ужесточить наказание, которое предусмотрено действующим законодательством, и как остановить череду ДТП с участием нетрезвых водителей.

Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Узнать подробнее

Комиссия в Нижнем Тагиле вынесла свой вердикт: дом №81 на Сибирской признать аварийным, для проживания людей он опасен. На основании этого решения прошло заседание межведомственной комиссии. Принято решения полностью расселить пятиэтажку.

Рухнувший дом на Сибирской в Нижнем Тагиле признан аварийным
Узнать подробнее

Тагильчане вступились за сотрудников АО ГАЗЭКС, которых подозревают в халатности при обслуживании газового оборудования во взорвавшемся доме. Люди утверждают, что газовщики тщательно подходили к исполнению своих обязанностей и приводят массу примеров в подтверждение своих слов.

Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской
Узнать подробнее

После Дня города в Нижнем Тагиле будут курсировать бесплатные автобусы и трамваи, которые развезут людей по домам. Общественный транспорт в праздничный день будет работать до 3 часов ночи, пообещали в мэрии.

После Дня города жителей Нижнего Тагила развезут бесплатные автобусы
Узнать подробнее

Юный тагильчанин Платон Огибенин прошел кастинг в шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС, но не был отобран для участия в шоу, хотя успешно преодолел всю полосу препятствий. Тем не менее, юный горожанин стал настоящим героем и примером для своих сверстников. Он планирует попытать удачу и попробует отобраться в проект в следующем сезоне.

Юный тагильчанин мечтает выиграть деньги в шоу на СТС для строительства скалодрома
Узнать подробнее
Читайте также:
Подробности по делу о взрыве в Тагиле, газовики под домашним арестом и вечный смогСалют, долгожданный тротуар, движение на Октябрьской в Тагиле и проверки в «Звездном»Подростки на питбайках, дешевая картошка и фонари без лампочек
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Комиссия#День города#Газовики#Екатеринбург#Снос дома#Пьяные за рулем#Бесплатный автобус#Тагильский суперниндзя#Шоу на СТС
Подпишитесь
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Сегодня, 14:20
Юный тагильчанин мечтает выиграть деньги в шоу на СТС для строительства скалодрома
Сегодня, 12:39
Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской
Сегодня, 09:15
Год Семьи. Железная свадьба Волчёнковых
Сегодня, 13:58
В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми
Сегодня, 11:15
Семья задержанного газовщика Алимова составила петицию в защиту тагильчанина
Сегодня, 11:12