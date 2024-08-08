Пьяные за рулем, снос дома на Сибирской, бесплатные автобусы и тагильский суперниндзя

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Корреспондент TagilCity.ru разбирался, почему люди садятся за руль в пьяном виде, следует ли ужесточить наказание, которое предусмотрено действующим законодательством, и как остановить череду ДТП с участием нетрезвых водителей.
Комиссия в Нижнем Тагиле вынесла свой вердикт: дом №81 на Сибирской признать аварийным, для проживания людей он опасен. На основании этого решения прошло заседание межведомственной комиссии. Принято решения полностью расселить пятиэтажку.
Тагильчане вступились за сотрудников АО ГАЗЭКС, которых подозревают в халатности при обслуживании газового оборудования во взорвавшемся доме. Люди утверждают, что газовщики тщательно подходили к исполнению своих обязанностей и приводят массу примеров в подтверждение своих слов.
После Дня города в Нижнем Тагиле будут курсировать бесплатные автобусы и трамваи, которые развезут людей по домам. Общественный транспорт в праздничный день будет работать до 3 часов ночи, пообещали в мэрии.
Юный тагильчанин Платон Огибенин прошел кастинг в шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС, но не был отобран для участия в шоу, хотя успешно преодолел всю полосу препятствий. Тем не менее, юный горожанин стал настоящим героем и примером для своих сверстников. Он планирует попытать удачу и попробует отобраться в проект в следующем сезоне.