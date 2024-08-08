Пьяные за рулем, снос дома на Сибирской, бесплатные автобусы и тагильский суперниндзя

Юный тагильчанин Платон Огибенин прошел кастинг в шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС, но не был отобран для участия в шоу, хотя успешно преодолел всю полосу препятствий. Тем не менее, юный горожанин стал настоящим героем и примером для своих сверстников. Он планирует попытать удачу и попробует отобраться в проект в следующем сезоне.