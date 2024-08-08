tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 16:08

Published 8 августа, 16:08

Modified 9 августа, 05:57

Updated 9 августа, 05:57

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» пустят на запчасти

Разберут на запчасти: решена судьба севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

8 августа 2024, 16:08
Фото: 1MI.

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» пустят на запчасти

Самолет, который чуть менее года назад приземлился в поле под Новосибирском, решено разобрать на запчасти.

Самолет не имеет никаких повреждений, однако его все-таки решили пустить на запчасти, об этом пишет «Коммерсант — Урал» со ссылкой на слова экс-гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

Разбор Airbus начнется через две недели. Рядом с местом приземления самолета будет построен мини-городок, в котором будут жить рабочие, задействованные в процессе. По плану все завершится весной 2025 года, добавил Скуратов.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел в пшеничном поле в сентябре 2023 года. Экипаж принял такое решение из-за отказа зеленой гидросистемы и неполадок с шасси. При посадке никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал. Однако дальнейшие расследования показали ошибку самого экипажа и недочеты в работе компании.

Пилотов отстранили от работы, впоследствии один из них уволился из компании.

Самолет «Уральских авиалиний» сбил человека в аэропорту Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Командира самолета, который наехал на техника в Екатеринбурге, понизили в должностиСамолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился во ВладивостокеВ Росавиации назвали причину жесткой посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга
#Дарья Бобровицкая#Новосибирск#Расследование#Самолет#Уральские авиалинии#Запчасти#Поле#Екатеринбург#Экипаж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика