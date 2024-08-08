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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» пустят на запчасти

Разберут на запчасти: решена судьба севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

8 августа 2024, 16:08
Фото: 1MI

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» пустят на запчасти

Самолет, который более года назад приселился в поле под Новосибирском, решено разобрать на запчасти.

Самолет не имеет никаких повреждений, однако его все-таки решили пустить на запчасти, об этом пишет «Коммерсант — Урал» со ссылкой на слова экс-гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

Разбор Airbus начнется через две недели. Рядом с местом приземления самолета будет построен мини-городок, в котором будут жить рабочие, задействованные в процессе. По плану все завершится весной 2025 года, добавил Скуратов.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел в пшеничном поле в сентябре 2023 года. Экипаж принял такое решение из-за отказа зеленой гидросистемы и неполадок с шасси. При посадке никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал. Однако дальнейшие расследования показали ошибку самого экипажа и недочеты в работе компании.

Пилотов отстранили от работы, впоследствии один из них уволился из компании.

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#Дарья Бобровицкая#Новосибирск#Расследование#Самолет#Уральские авиалинии#Запчасти#Поле#Екатеринбург#Экипаж
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