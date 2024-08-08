Разберут на запчасти: решена судьба севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел в пшеничном поле в сентябре 2023 года. Экипаж принял такое решение из-за отказа зеленой гидросистемы и неполадок с шасси. При посадке никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал. Однако дальнейшие расследования показали ошибку самого экипажа и недочеты в работе компании.