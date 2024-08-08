Разберут на запчасти: решена судьба севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Самолет не имеет никаких повреждений, однако его все-таки решили пустить на запчасти, об этом пишет «Коммерсант — Урал» со ссылкой на слова экс-гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.
Разбор Airbus начнется через две недели. Рядом с местом приземления самолета будет построен мини-городок, в котором будут жить рабочие, задействованные в процессе. По плану все завершится весной 2025 года, добавил Скуратов.
Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел в пшеничном поле в сентябре 2023 года. Экипаж принял такое решение из-за отказа зеленой гидросистемы и неполадок с шасси. При посадке никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал. Однако дальнейшие расследования показали ошибку самого экипажа и недочеты в работе компании.
Пилотов отстранили от работы, впоследствии один из них уволился из компании.