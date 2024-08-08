Родина русского самовара укрепила «связь» с туристами

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Село Нижнеиргинское — одно из самых любопытных туристических мест Свердловской области. Вся история освоения Урала нашла в нем свои отголоски. Сюда в XVII веке в период раскола из центральной России бежали старообрядцы-кержаки, основав русские поселения и создав оригинальную красноуфимскую школу иконописи. В свое время здесь работали железоделательный и медеплавильный заводы, фабрика медной посуды, кожевенное и бондарное производства. Также именно в этом селе цветами встречали и с проклятиями провожали Емельяна Пугачева, который угнал в свое войско до сотни мужиков, сжег заводские постройки и спустил пруд.
Намного раньше, чем во многих крупных городах, в 1922 году, в Нижнеиргинском появилась телефонная и телеграфная связь. С тех пор ее продолжают модернизировать. Так, совсем недавно в этом населенном пункте появилась базовая станция LTE компании МТС. Она была смонтирована в самом центре села на улице Дружинина, что позволило покрыть устойчивым сигналом весь жилой сектор и главные достопримечательности старинного уральского поселения, расположенного в 40 км к северо-западу от Красноуфимска.
Очень надеемся, что появление в этом селе современных мобильной связи и интернета поможет привлечь в Нижнеиргинское и туристов, и предпринимателей, и новых жителей, — подчеркнул директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Примечательно и то, что Нижнеиргинское является документально подтвержденной родиной русского самовара, совершенно незаслуженно умалчивают многие экскурсоводы.
Основанное в 1730 году село (тогда Иргинский завод), благодаря сохранившимся документам Екатеринбургской таможни, впервые упоминается как место производства «самовара медного луженого заводского собственной работы». Вместе с медом и орехами эту диковинную в России посуду по запрещённой дороге мимо таможни пытался провести в Екатеринбург житель Иргинского завода Тимофей Пушников. Но был задержан на демидовской пристани по наводке демидовских же людей. 16-фунтовый самовар и шесть возов провианта у него изъяли, о чем и оставили 7 февраля 1740 года рукописную запись.
И только спустя 5 лет появляются первые свидетельства о производстве медных самоваров на демидовских заводах в Суксуне, а спустя еще год, в 1746-м — в Туле. Пусть не тот, но более поздние иргинские самовары можно увидеть в местном краеведческом музее.
Среди других достопримечательностей Нижнеиргинского: памятник Александру II, отменившему крепостное право в 1861 году. Этот памятник был возведен по инициативе и на деньги рабочих Нижне-Иргинского завода. Старинный чугунный набатный колокол на Козлячьей горе и единственная на Урале, самая северная и самая восточная естественная популяция дуба черешчатого. Нижнеиргинская дубрава является ландшафтным заказником и занимает площадь в 1176 га.