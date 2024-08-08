Родина русского самовара укрепила «связь» с туристами

Намного раньше, чем во многих крупных городах, в 1922 году, в Нижнеиргинском появилась телефонная и телеграфная связь. С тех пор ее продолжают модернизировать. Так, совсем недавно в этом населенном пункте появилась базовая станция LTE компании МТС. Она была смонтирована в самом центре села на улице Дружинина, что позволило покрыть устойчивым сигналом весь жилой сектор и главные достопримечательности старинного уральского поселения, расположенного в 40 км к северо-западу от Красноуфимска.