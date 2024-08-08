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Родина русского самовара укрепила «связь» с туристами

Родина русского самовара укрепила «связь» с туристами

8 августа 2024, 07:42
Фото: 1MI
Село Нижнеиргинское в Свердловской области документально признано «родиной первого русского самовара». Памятник Александру II, Иргинский завод и, конечно же, самовары ежегодно привлекают сюда множество туристов. Кроме того, для удобства путешественников здесь модернизировали 4G связь.

Село Нижнеиргинское — одно из самых любопытных туристических мест Свердловской области. Вся история освоения Урала нашла в нем свои отголоски. Сюда в XVII веке в период раскола из центральной России бежали старообрядцы-кержаки, основав русские поселения и создав оригинальную красноуфимскую школу иконописи. В свое время здесь работали железоделательный и медеплавильный заводы, фабрика медной посуды, кожевенное и бондарное производства. Также именно в этом селе цветами встречали и с проклятиями провожали Емельяна Пугачева, который угнал в свое войско до сотни мужиков, сжег заводские постройки и спустил пруд.

Намного раньше, чем во многих крупных городах, в 1922 году, в Нижнеиргинском появилась телефонная и телеграфная связь. С тех пор ее продолжают модернизировать. Так, совсем недавно в этом населенном пункте появилась базовая станция LTE компании МТС. Она была смонтирована в самом центре села на улице Дружинина, что позволило покрыть устойчивым сигналом весь жилой сектор и главные достопримечательности старинного уральского поселения, расположенного в 40 км к северо-западу от Красноуфимска.

Очень надеемся, что появление в этом селе современных мобильной связи и интернета поможет привлечь в Нижнеиргинское и туристов, и предпринимателей, и новых жителей, — подчеркнул директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Примечательно и то, что Нижнеиргинское является документально подтвержденной родиной русского самовара, совершенно незаслуженно умалчивают многие экскурсоводы.

Фото: 1MI

Интересно для туристов

Основанное в 1730 году село (тогда Иргинский завод), благодаря сохранившимся документам Екатеринбургской таможни, впервые упоминается как место производства «самовара медного луженого заводского собственной работы». Вместе с медом и орехами эту диковинную в России посуду по запрещённой дороге мимо таможни пытался провести в Екатеринбург житель Иргинского завода Тимофей Пушников. Но был задержан на демидовской пристани по наводке демидовских же людей. 16-фунтовый самовар и шесть возов провианта у него изъяли, о чем и оставили 7 февраля 1740 года рукописную запись.

И только спустя 5 лет появляются первые свидетельства о производстве медных самоваров на демидовских заводах в Суксуне, а спустя еще год, в 1746-м — в Туле. Пусть не тот, но более поздние иргинские самовары можно увидеть в местном краеведческом музее.

Среди других достопримечательностей Нижнеиргинского: памятник Александру II, отменившему крепостное право в 1861 году. Этот памятник был возведен по инициативе и на деньги рабочих Нижне-Иргинского завода. Старинный чугунный набатный колокол на Козлячьей горе и единственная на Урале, самая северная и самая восточная естественная популяция дуба черешчатого. Нижнеиргинская дубрава является ландшафтным заказником и занимает площадь в 1176 га.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Интернет#Туризм#Памятник#Связь#История#МТС#Мобильная связь#Краеведческий музей#Екатеринбург#Александр II#Урал#Культурное наследие
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