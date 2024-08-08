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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Нижнем Тагиле жильцам рухнувшего дома на Сибирской предоставят новое жилье

Рухнувший дом на Сибирской в Нижнем Тагиле признан аварийным

8 августа 2024, 06:08
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле жильцам рухнувшего дома на Сибирской предоставят новое жилье

Дом на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, разрушенный после взрыва, признали аварийным.

После получения оценки экспертов прошло собрание межведомственной комиссии. Во время собрания было принято заключение, что здание сейчас не отвечает необходимым требованиям. В связи с этим решено полностью снести пострадавший дом, рассказали в пресс-службе администрации города.

После заседания было составлено постановление о том, что дом признан аварийным и его нужно демонтировать. По словам мэра города Владислава Пинаева, пострадавшим будут выплачены компенсации по поручению главы региона.

Напомним, 1 августа на Вагонке взорвалась многоэтажка. В результате происшествия погибли жильцы дома. Также из-за взрыва некоторые оказались ранены.

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