Рухнувший дом на Сибирской в Нижнем Тагиле признан аварийным

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
После получения оценки экспертов прошло собрание межведомственной комиссии. Во время собрания было принято заключение, что здание сейчас не отвечает необходимым требованиям. В связи с этим решено полностью снести пострадавший дом, рассказали в пресс-службе администрации города.
После заседания было составлено постановление о том, что дом признан аварийным и его нужно демонтировать. По словам мэра города Владислава Пинаева, пострадавшим будут выплачены компенсации по поручению главы региона.
Напомним, 1 августа на Вагонке взорвалась многоэтажка. В результате происшествия погибли жильцы дома. Также из-за взрыва некоторые оказались ранены.