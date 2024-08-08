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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Свердловской области семьи участников СВО получат на 100 тысяч рублей больше

Семьи бойцов СВО из Свердловской области получат увеличенную единовременную выплату

8 августа 2024, 13:51
Фото: 1MI

В Свердловской области семьи участников СВО получат на 100 тысяч рублей больше

Свердловское правительство увеличило размер единовременной выплаты членам семей участников специальной военной операции, служащих по контракту, на 100 тысяч рублей.

С учетом надбавки размер выплаты увеличится до 900 тысяч рублей. Из них свыше половины — средства областного бюджета, остальное — начисления Минобороны РФ. Помимо этого, близкие родственники военнослужащих получат по 20 тысяч рублей единоразово и еще столько же на каждого из их детей.⠀

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На Среднем Урале, кроме единовременных выплат, родные участников СВО могут получить и другие льготы. Так, в список поддерживающих мер входит газификация частных домовладений. Компенсация достигает 90% от общей суммы затрат, включая покупку необходимого оборудования. Бойцы также имеют право на отсрочку оплаты аренды помещений или расторжение договора аренды без наложения штрафов.

Дети военнослужащих могут бесплатно получать путевки в лагеря Краснодарского края и питаться в школах и среднеспециальных учебных заведениях. Всю необходимую информацию о службе по контракту можно получить по телефону +7 (343) 229-05-11.

Напомним, ранее TagilCity.ru сообщал о том, что свердловским участникам СВО единоразово выплатят по 400 тысяч рублей.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Дети#Свердловская область#Семья#Льготы#Газификация#Военнослужащие#Единовременная выплата#Екатеринбург#СВО#Военная операция
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