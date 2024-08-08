Семьи бойцов СВО из Свердловской области получат увеличенную единовременную выплату

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
С учетом надбавки размер выплаты увеличится до 900 тысяч рублей. Из них свыше половины — средства областного бюджета, остальное — начисления Минобороны РФ. Помимо этого, близкие родственники военнослужащих получат по 20 тысяч рублей единоразово и еще столько же на каждого из их детей.⠀
На Среднем Урале, кроме единовременных выплат, родные участников СВО могут получить и другие льготы. Так, в список поддерживающих мер входит газификация частных домовладений. Компенсация достигает 90% от общей суммы затрат, включая покупку необходимого оборудования. Бойцы также имеют право на отсрочку оплаты аренды помещений или расторжение договора аренды без наложения штрафов.
Дети военнослужащих могут бесплатно получать путевки в лагеря Краснодарского края и питаться в школах и среднеспециальных учебных заведениях. Всю необходимую информацию о службе по контракту можно получить по телефону +7 (343) 229-05-11.
Напомним, ранее TagilCity.ru сообщал о том, что свердловским участникам СВО единоразово выплатят по 400 тысяч рублей.