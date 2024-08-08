Семьи бойцов СВО из Свердловской области получат увеличенную единовременную выплату

С учетом надбавки размер выплаты увеличится до 900 тысяч рублей. Из них свыше половины — средства областного бюджета, остальное — начисления Минобороны РФ. Помимо этого, близкие родственники военнослужащих получат по 20 тысяч рублей единоразово и еще столько же на каждого из их детей.⠀