Семья задержанного газовщика Алимова составила петицию в защиту тагильчанина

В тексте петиции, размещенной на сайте Change.org, Татьяна Алимова утверждает, что выдвигаемые против газовщиков обвинения не имеют обоснованных фактов. В частности, отсутствие документов со стороны обвинения, отсутствие улик и доказательств, а также экспертного заключения. Татьяна уверена, что нет 100% подтверждения, что причиной взрыва в этом подъезде был именно бытовой газ. Более того, с момента плановой проверки до взрыва прошло пять недель, поэтому могло случиться все, что угодно.