Семья задержанного газовщика Алимова составила петицию в защиту тагильчанина

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Женщина просит подписать петицию тех, кто знает Александра Алимова как человека и как работника, который проводил в домах тагильчан ревизию газового оборудования, а также тех, кто верит в его невиновность.
В тексте петиции, размещенной на сайте Change.org, Татьяна Алимова утверждает, что выдвигаемые против газовщиков обвинения не имеют обоснованных фактов. В частности, отсутствие документов со стороны обвинения, отсутствие улик и доказательств, а также экспертного заключения. Татьяна уверена, что нет 100% подтверждения, что причиной взрыва в этом подъезде был именно бытовой газ. Более того, с момента плановой проверки до взрыва прошло пять недель, поэтому могло случиться все, что угодно.
Вышестоящим органам власти в кратчайшие сроки и без разбирательств, с полным отсутствием доказательств, выгодно найти «крайнего» в данной ситуации и закрыть это дело. Они пытаются «повесить» на нашу семью клеймо на всю жизнь — не только необоснованное обвинение, но и смерти людей, в том числе детей, — говорится в петиции.
Напомним, мастер Максим Гривский и двое слесарей — Александра Ерыкина и Александр Алимов были помещены под домашний арест более чем на 1 месяц. Такое решение вынесли судьи Ленинского районного суда 7 августа.