Сколько нужно копить на однокомнатную квартиру в Подмосковье: взгляд эксперта

По ее словам, исходя из того, что среднемесячная заработная плата в Московской области составляет порядка 62 тыс. руб., а минимальная стоимость однокомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье начинается от пяти миллионов, то для того, чтобы приобрести жилплощадь в собственность, понадобится не менее 80 месяцев или чуть более шести-семи лет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».