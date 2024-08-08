Свердловская область вошла в число самых безаварийных регионов в стране

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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В России опубликован рейтинг безопасности дорожного движения, согласно которому Свердловская область входит в шестерку самых безопасных регионов, сообщает издание «Известия».
Рейтинг представляет собой четыре группы безопасности: «Передовой», «Высокий», «Средний» и «Низкий».
По результатам 2023 года Свердловская область вошла в первую группу безопасности.
Целью данного рейтинга было выявление проблем аварийности в каждом субъекте РФ, выяснение причин автоаварий и разработка системы действий для снижения количества автоаварий.
Напомним, безопасностью дорожного движения в Нижнем Тагиле займется специальная комиссия.