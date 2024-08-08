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Свердловская область вошла в число самых безаварийных регионов в стране

Свердловская область вошла в число самых безаварийных регионов в стране

8 августа 2024, 07:56
Фото: 1MI
Свердловская область официально признана одним из самых безаварийных регионов в нашей стране.

В России опубликован рейтинг безопасности дорожного движения, согласно которому Свердловская область входит в шестерку самых безопасных регионов, сообщает издание «Известия».

Рейтинг представляет собой четыре группы безопасности: «Передовой», «Высокий», «Средний» и «Низкий».

По результатам 2023 года Свердловская область вошла в первую группу безопасности.

Целью данного рейтинга было выявление проблем аварийности в каждом субъекте РФ, выяснение причин автоаварий и разработка системы действий для снижения количества автоаварий.

Напомним, безопасностью дорожного движения в Нижнем Тагиле займется специальная комиссия.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дорога#Безопасность#Рейтинг#Екатеринбург#Авария
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