Свыше 100 тысяч сеголеток стерляди выпустили в реку Лозьву в Свердловской области

Река Лозьва стала первым из восьми водных объектов региона, в которые в 2024 году выпустят сотни тысяч штук молоди стерляди и сазана. Этому событию предшествовала длительная и кропотливая исследовательская работа. На основании полученных данных было решено выпустить в прохладные воды реки Лозьва (микрорайон Першино — Ивдель-3) сеголеток стерляди в рекордном количестве — 109 тысяч штук. Данный вид рыб был выращен и приобретен в ООО «Первая гильдия» (г. Екатеринбург).