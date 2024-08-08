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Свыше 100 тысяч сеголеток стерляди выпустили в реку Лозьву в Свердловской области

Свыше 100 тысяч сеголеток стерляди выпустили в реку Лозьву в Свердловской области

8 августа 2024, 07:42
Фото: АО «Святогор»
Зарыбление реки Лозьва, которая протекает по территории Ивдельского и Гаринского городских округов Свердловской области, сеголетками стерляди открыло череду мероприятий по восполнению биологических ресурсов рек и водоемов на территориях присутствия предприятия «Святогор».

Тринадцатый год подряд градообразующее предприятие Красноуральска проводит работу по восполнению водных биологических ресурсов в рамках экологической программы.

В этом году мы действуем в соответствии с «Программой мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов и среды обитания для сохранения их разнообразия на водных объектах», — сообщила начальник экологического управления — главный эколог АО «Святогор» Ирина Бичукина.

Река Лозьва стала первым из восьми водных объектов региона, в которые в 2024 году выпустят сотни тысяч штук молоди стерляди и сазана. Этому событию предшествовала длительная и кропотливая исследовательская работа. На основании полученных данных было решено выпустить в прохладные воды реки Лозьва (микрорайон Першино — Ивдель-3) сеголеток стерляди в рекордном количестве — 109 тысяч штук. Данный вид рыб был выращен и приобретен в ООО «Первая гильдия» (г. Екатеринбург).

Фото: АО «Святогор»

Процесс выпуска рыбы занял около четырех часов. Каждый этап фиксировался в акте. При этом рыба тщательно взвешивалась: всего было выпущено свыше 500 кг стерляди, а масса каждой рыбки составляла от 3 до 5 грамм.

Стерлядки были выращены на рыбоводном участке Глубоченского водохранилища. При этом естественные условия содержания и возможности садкового хозяйства соответствуют высоким требованиям Росрыболовства, — рассказала заместитель начальника экологического управления АО «Святогор» Алена Немечкина.

Рыба, выпущенная в таком количестве, сможет поддержать «рыбное население» Лозьвы.

Чем больше рыбы, чем более разнообразны ее виды, тем устойчивее система водоема. К тому же, выпуск стерляди не только увеличит производительность реки, но и станет хорошим подспорьем для жителей данной территории, — добавил участник мероприятия, ведущий ихтиолог межрегионального отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Свердловской и Челябинской областям Нижне-Обского филиала ФБГУ «Главрыбвод» Артем Сорока.

Отметим, география водоемов для зарыбления в 2024 году включает в себя реку Тавда, озеро Светлое, Кальинское и Тренькинское водохранилища, городской пруд в Красноуральске, Красноуральское водохранилище и Волчихинское водохранилище.

#Анастасия Имамахметова#Экология#Свердловская область#Водоемы#Природа#Рыба#Святогор#Зарыбление
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