Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
7 августа в Нижнем Тагиле прошел суд по делу газовщиков. Мастер Максим Гривский и слесаря — Александра Ерыкина и Александр Алимов — были помещены под домашний арест. Во время судебных заседаний, которые проходили одновременно в трех разных залах, вскрылись подробности дела. TagilCity.ru рассказывал о деталях судебных заседаний.
В редакцию TagilCity.ru писали не только пользователи, но и знакомые корреспондентов. Они, увидев в сети информацию о разбирательстве по делу газовщиков, узнали в задержанных людях тех мастеров, которые приходили к ним на ревизию газового оборудования.
Я посмотрела в книжке, точно Александра была. Удивительно, как все тщательно проверяла. Причем впервые в жизни я такую проверку наблюдала. Она и смазала там что-то, и конфорки снимала, и ручки. Вот в ручках что-то вроде капала или в конфорки не помню. Я даже аудио свое нашла отправляла девочкам свое удивление от такой проверки, что газа с 9:00 до 14:00 не было, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru тагильчанка Надежда.
В комментариях к публикациям свои воспоминания о проверке газового оборудования в их домах оставляли и другие жители Нижнего Тагила. Проверка, которую проводила Александра в других домах, также занимала не менее 20 минут.
Александра проверяла газ у меня дома в том году. Семь лет живу в этой квартире, первый раз видела такую доскональную проверку оборудования и плиты. До этого пришли, покрутили и ушли за 2 минуты. Она минут двадцать только мою квартиру проверяла. Бред какой-то происходит, — уверена Анастасия из Нижнего Тагила.
Жители города отметили, что слесарь газового оборудования Александра удивила их своими действиями во время ревизии.
У меня в этом году тоже Александра была и тоже все разобрала, проверила, даже «барашки» сама от жира помыла. Первый раз так проверяли! — говорит жительница Тагила Татьяна Ефимова.
Тагильчане уверены, что Александра ответственно относится к своей работе.
Эта женщина очень внимательно и требовательно проводит проверку газового оборудования, вплоть до того, что самостоятельно проводит чистку ручек на газовой плите. Последний раз проводила проверку у нас в квартире именно она. Я была крайне удивлена ее тщательной проверке! Пусть правда будет на ее стороне. Из-за халатности жителей и других причин обвиняют грамотных трудолюбивых работников ГАЗЭКС, — пишет Анастасия в telegram-боте TagilCity.ru.
Александр Алимов, оказавшийся среди задержанных, также запомнился жителям города своей проверкой.
Алимов проверял квартиру у моей мамы, тоже работает дотошно, нашел трещины в газовом шланге, который много лет никто же даже не осматривал, — пишет тагильчанка.
Молодой человек, по мнению тагильчан, отличился аккуратностью при установке плиты. В telegram-боте тагильчане единодушно оставляют отзывы о фигурантах дела.
Александр — мастер своего дела, у меня шланг менял и устанавливал новую плиту, кучу советов дал и все досконально проверил, все очень аккуратно сделал. Просто не верю глазам своим, точно нашли крайних, — уверена тагильчанка Анна.
Александр проводил проверку в домах Алтайского микрорайона в мае 2024 года.
К нам на Алтайку в мае месяце тоже приходил парень в синей футболке (Александр Алимов — прим. ред.). Он мне запомнился тем, насколько тщательно он проверял все, — пишет Елена, жительница Дзержинского района.
Тагильчане видят, как их земляки отзываются о задержанных слесарях. По словам людей, судя по всем размещенным отзывам уже становится понятно, что люди выполняли свою работу. В дни проверки, по словам Максима Гривского на суде, серьезных замечаний обнаружено не было.
Если бы были нарушения, они бы устранялись на месте. Если бы невозможно было устранить, поставили бы заглушку и газ не подавали. Может, было неаккуратное пользование газом в быту. Детская шалость — один из возможных вариантов, — заявил Гривский в суде 7 августа.
Жители города хотят коллективно писать в следственный отдел в надежде помочь слесарям.
Надо не здесь писать, а следователю, желательно коллективно с подписями. Может тогда и поможет этим слесарям и мастеру, — уверена Людмила.
После задержания мастера и двух слесарей по уголовному делу, компания заявила, что будет оказывать поддержку следствию при проведении расследования и выяснения истинных причин взрыва газа в жилом доме Нижнего Тагила. ГАЗЭКС также официально заявили, что воздерживается от преждевременных выводов о причинах трагедии. Помимо этого, параллельно проводится внутреннее расследование.
Требуется время и многочисленные экспертизы. Призываем СМИ воздержаться от агрессивных выпадов в отношении лиц, которые исполняли свои трудовые обязанности и последний раз проводили работы в этом доме более месяца назад, — передает пресс-служба компании.
Накануне стало известно, что межведомственная комиссия признала дом №81 по улице Сибирская аварийным. Он подлежит сносу, поскольку состояние дома не отвечает необходимым требованиям.