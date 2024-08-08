Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской

Тагильчане видят, как их земляки отзываются о задержанных слесарях. По словам людей, судя по всем размещенным отзывам уже становится понятно, что люди выполняли свою работу. В дни проверки, по словам Максима Гривского на суде, серьезных замечаний обнаружено не было.