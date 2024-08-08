Трехлетняя девочка ушла из детского сада в Екатеринбурге во время прогулки

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Девочка убежала с прогулки в утреннее время. Воспитательница не проконтролировала нахождение воспитанницы на территории учреждения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Вскоре ребенка обнаружила ее родственница. В прокуратуре по факту инцидента начали проверку. По ее результатам примут соответствующие меры.
Напомним, в Екатеринбурге пропал 13-летний подросток. Он сбежал из полиции, куда он пришел с мамой после того, как угнал автомобиль со своим другом.