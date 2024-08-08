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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Трехлетняя девочка ушла из детского сада в Екатеринбурге во время прогулки

Трехлетняя девочка ушла из детского сада в Екатеринбурге во время прогулки

8 августа 2024, 10:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге трехлетняя девочка самостоятельно покинула детский сад №209 во время прогулки. Инцидент произошел 8 августа 2024 года.

Девочка убежала с прогулки в утреннее время. Воспитательница не проконтролировала нахождение воспитанницы на территории учреждения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вскоре ребенка обнаружила ее родственница. В прокуратуре по факту инцидента начали проверку. По ее результатам примут соответствующие меры.

Напомним, в Екатеринбурге пропал 13-летний подросток. Он сбежал из полиции, куда он пришел с мамой после того, как угнал автомобиль со своим другом.

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