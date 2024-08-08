В День города в Екатеринбурге споет Slava Marlow

Posted 8 августа, 13:44
Published 8 августа, 13:44
Modified 8 августа, 13:46
Updated 8 августа, 13:46
Slava Marlow стал популярным после песен «Ты горишь как огонь» и «Снова я напиваюсь». Тогда музыкальные композиции стали вирусными в сети интернет с сделали исполнителя известным. В Екатеринбурге он станет хедлайнером Дня города.
Известно, что на одной площадке с певцом выступят для жителей и гостей города барабанщик Emil Vergo и группа Lovanda.
Напомним, хэдлайнер Дня города в Екатеринбурге группа Dabro попросил убрать от гримерки вино и табак.