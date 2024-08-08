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Posted 8 августа, 13:44

Published 8 августа, 13:44

Modified 8 августа, 13:46

Updated 8 августа, 13:46

Хедлайнер Дня города Екатеринбурга Slava Marlow выступит возле КРК «Уралец»

В День города в Екатеринбурге споет Slava Marlow

8 августа 2024, 13:44
Фото: 1MI.

Хедлайнер Дня города Екатеринбурга Slava Marlow выступит возле КРК «Уралец»

В День города в Екатеринбурге споет Slava Marlow. Певца можно будет услышать на RCC Extreme.

Slava Marlow стал популярным после песен «Ты горишь как огонь» и «Снова я напиваюсь». Тогда музыкальные композиции стали вирусными в сети интернет с сделали исполнителя известным. В Екатеринбурге он станет хедлайнером Дня города.

Известно, что на одной площадке с певцом выступят для жителей и гостей города барабанщик Emil Vergo и группа Lovanda.

Напомним, хэдлайнер Дня города в Екатеринбурге группа Dabro попросил убрать от гримерки вино и табак.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Праздник#День города#Екатеринбург
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