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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Хедлайнер Дня города Екатеринбурга Slava Marlow выступит возле КРК «Уралец»

В День города в Екатеринбурге споет Slava Marlow

8 августа 2024, 13:44
Фото: 1MI

Хедлайнер Дня города Екатеринбурга Slava Marlow выступит возле КРК «Уралец»

В День города в Екатеринбурге споет Slava Marlow. Певца можно будет услышать на RCC Extreme.

Slava Marlow стал популярным после песен «Ты горишь как огонь» и «Снова я напиваюсь». Тогда музыкальные композиции стали вирусными в сети интернет с сделали исполнителя известным. В Екатеринбурге он станет хедлайнером Дня города.

Известно, что на одной площадке с певцом выступят для жителей и гостей города барабанщик Emil Vergo и группа Lovanda.

Напомним, хэдлайнер Дня города в Екатеринбурге группа Dabro попросил убрать от гримерки вино и табак.

Будет ли салют на День города в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Праздник#День города#Екатеринбург
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