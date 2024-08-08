В Екатеринбурге посадили двух полицейских-взяточников

Но на этом череда преступлений не закончилась. В августе 2022 года Киселев нашел паспорт другого человека, он должен был вернуть его бесплатно, но потребовал взятку. Получив 50 тысяч и пустую коробку из-под телефона, бывший полицейский был задержан.