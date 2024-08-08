В Екатеринбурге посадили двух полицейских-взяточников

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Следствие выяснило, что в апреле 2022 года к Игорю Киселеву обратился родственник задержанного и попросил прекратить одно уголовное дело. Киселев, в свою очередь, обратился к Максиму Кузьмину, чтобы тот прекратил дело.
Киселев получил взятку в размере 200 тысяч рублей и передал ее Кузьмину, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Но на этом череда преступлений не закончилась. В августе 2022 года Киселев нашел паспорт другого человека, он должен был вернуть его бесплатно, но потребовал взятку. Получив 50 тысяч и пустую коробку из-под телефона, бывший полицейский был задержан.
На первом слушании суд назначил обвиняемым штрафы суммарно на 3 млн рублей, но следствие не согласилось с приговором и обжаловало его.
Теперь бывшие полицейские отправляются в тюрьму. Максим Кузьмин на 7 лет и 6 месяцев, а Игорь Киселев на 3 года.
Напомним, что 5 августа стало известно об отказе Кассационного суда Челябинска оправдать экс-депутата. Он отбывал наказание за избиение жителя Алапаевска битой.