В Екатеринбурге снова на 30 дней закрыли ДК «Химмаш»

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В ходе очередной проверки было обнаружено повторное невыполнение владельцем помещения требований пожарного надзора.
В результате суд постановил приостановить деятельность ДК, после чего приставы опечатали помещение на 30 суток.
В случае, если владелец не исправит все нарушения, ему грозит штраф и привлечение к административной ответственности, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.
Ранее в Верхней Сысерти на 2 месяца закрыли пилораму из-за мусора.