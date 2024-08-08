В Екатеринбурге снова на 30 дней закрыли ДК «Химмаш»

Работу ДК «Химмаш» в очередной раз остановили. В этот раз на один месяц из-за несоблюдения пожарной безопасности.

В ходе очередной проверки было обнаружено повторное невыполнение владельцем помещения требований пожарного надзора. В результате суд постановил приостановить деятельность ДК, после чего приставы опечатали помещение на 30 суток. В случае, если владелец не исправит все нарушения, ему грозит штраф и привлечение к административной ответственности, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области. Ранее в Верхней Сысерти на 2 месяца закрыли пилораму из-за мусора. Ради безопасности в Тавде закрыли хлебозавод Узнать подробнее