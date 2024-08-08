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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге снова на 30 дней закрыли ДК «Химмаш»

8 августа 2024, 06:26
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Работу ДК «Химмаш» в очередной раз остановили. В этот раз на один месяц из-за несоблюдения пожарной безопасности.

В ходе очередной проверки было обнаружено повторное невыполнение владельцем помещения требований пожарного надзора.

В результате суд постановил приостановить деятельность ДК, после чего приставы опечатали помещение на 30 суток.

В случае, если владелец не исправит все нарушения, ему грозит штраф и привлечение к административной ответственности, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.

Ранее в Верхней Сысерти на 2 месяца закрыли пилораму из-за мусора.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Пожарная безопасность#Закрытие#Екатеринбург#ДК
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