В Екатеринбурге сотрудникам скорой помощи грозит лишение премии за медлительность

В социальных сетях распространился скриншот сообщений чата сотрудников скорой помощи, в котором представлены сведения, кто и сколько минут провел на вызове. Кроме того, выделены фамилии сотрудников, которые задержались дольше 30 мин. Далее в тексте им угрожают санкциями в виде лишения премии.