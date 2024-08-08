В Екатеринбурге сотрудникам скорой помощи грозит лишение премии за медлительность

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В столице Урала установили нормативы для сотрудников скорой помощи: 30 минут на одного человека. Если фельдшер на вызове у пациента задерживается дольше положенного времени, то начальство обещает лишить или сократить премии.
В социальных сетях распространился скриншот сообщений чата сотрудников скорой помощи, в котором представлены сведения, кто и сколько минут провел на вызове. Кроме того, выделены фамилии сотрудников, которые задержались дольше 30 мин. Далее в тексте им угрожают санкциями в виде лишения премии.
В результате сотрудники скорой помощи, по данным из Ural Mash, обратились за поддержкой в прокуратуру.
Напомним, в Кушве медики сообщили о массовых увольнениях сотрудников скорой помощи.