tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Екатеринбурге сотрудникам скорой помощи грозит лишение премии за медлительность

В Екатеринбурге сотрудникам скорой помощи грозит лишение премии за медлительность

8 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудникам скорой помощи грозит лишение премии за медленное обслуживание пациентов.

В столице Урала установили нормативы для сотрудников скорой помощи: 30 минут на одного человека. Если фельдшер на вызове у пациента задерживается дольше положенного времени, то начальство обещает лишить или сократить премии.

В социальных сетях распространился скриншот сообщений чата сотрудников скорой помощи, в котором представлены сведения, кто и сколько минут провел на вызове. Кроме того, выделены фамилии сотрудников, которые задержались дольше 30 мин. Далее в тексте им угрожают санкциями в виде лишения премии.

В результате сотрудники скорой помощи, по данным из Ural Mash, обратились за поддержкой в прокуратуру.

Напомним, в Кушве медики сообщили о массовых увольнениях сотрудников скорой помощи.

Из-за нехватки врачей в Кушве работает только одна бригада скорой помощи
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Прокуратура#Санкции#Скорая помощь#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Рухнувший дом на Сибирской в Нижнем Тагиле признан аварийным
Сегодня, 06:08
Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
Вчера, 06:37
Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:50
В Екатеринбурге снова на 30 дней закрыли ДК «Химмаш»
Сегодня, 06:26
Свердловская область вошла в число самых безаварийных регионов в стране
Сегодня, 07:56
В Свердловской области ливень затопил целый поселок
Сегодня, 09:10