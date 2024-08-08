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В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми

В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми

8 августа 2024, 11:15
В Екатеринбург из Армении прибыла партия цветов, которая была заражена опасными насекомыми.

Специалисты Россельхознадзора проверили партию цветов в аэропорту Кольцово. Как оказалось, цветы были заражены опасным западным цветочным трипсом. Это насекомое уничтожает растения и переносит болезни.

Сотрудники приняли решение сжечь цветы. Всего их было около 500 штук, сообщили в ведомстве для «КП-Екатеринбург».

Напомним, что 7 августа сотрудники Россельхознадзора изъяли более 60 кг опасного мяса в Белоярском районе.

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