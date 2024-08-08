В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Специалисты Россельхознадзора проверили партию цветов в аэропорту Кольцово. Как оказалось, цветы были заражены опасным западным цветочным трипсом. Это насекомое уничтожает растения и переносит болезни.
Сотрудники приняли решение сжечь цветы. Всего их было около 500 штук, сообщили в ведомстве для «КП-Екатеринбург».
Напомним, что 7 августа сотрудники Россельхознадзора изъяли более 60 кг опасного мяса в Белоярском районе.