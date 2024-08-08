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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Екатеринбурге затопило кипятком офисные помещения

В Екатеринбурге затопило кипятком офисные помещения

8 августа 2024, 14:04
Фото: 1MI
Офисы в центре Екатеринбурга затопило кипятком.

Ночью 7 августа офисы на Ленина, 69/2 в Екатеринбурге затопило кипятком. Виной всему порыв магистральной трубы, которая соединяет два дома.

Пока очевидцы пытались дозвониться до ЕТК, работники остались в подвале по колено в воде. А кто-то потерял свою технику, пишет URA.RU.

Сейчас воду откачали, но когда сделают ремонт — неизвестно.

Напомним, что ЕТК обещали закончить все ремонтные работы к 1 сентября. А начать отопительный сезон 15 сентября.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Горячая вода#Отопление#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Прорыв#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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