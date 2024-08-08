В Екатеринбурге затопило кипятком офисные помещения

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Ночью 7 августа офисы на Ленина, 69/2 в Екатеринбурге затопило кипятком. Виной всему порыв магистральной трубы, которая соединяет два дома.
Пока очевидцы пытались дозвониться до ЕТК, работники остались в подвале по колено в воде. А кто-то потерял свою технику, пишет URA.RU.
Сейчас воду откачали, но когда сделают ремонт — неизвестно.
Напомним, что ЕТК обещали закончить все ремонтные работы к 1 сентября. А начать отопительный сезон 15 сентября.