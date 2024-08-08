В екатеринбургской квартире обнаружили мужчину без признаков жизни

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Происшествие случилось на Вторчермете.
По данным «Инцидент Екатеринбург», тело мертвого мужчины нашли 7 августа на улице Титова, 25, в одной из квартир.
Сообщается, что признаков насильственной смерти нет. Предполагается, что летальный исход мог наступить из-за передозировки наркотиками или иными запрещенными веществами.
Причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе. Следком Свердловской области данное происшествие пока не комментирует.
Ранее на Уралмаше около поселка Калиновка нашли человека в странной одежде и с трубкой.