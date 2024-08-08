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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

В Екатеринбурге в квартире на улице Титова нашли труп мужчины

В екатеринбургской квартире обнаружили мужчину без признаков жизни

8 августа 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге в квартире на улице Титова нашли труп мужчины

В екатеринбургской квартире нашли мужчину без признаков жизни.

Происшествие случилось на Вторчермете.

По данным «Инцидент Екатеринбург», тело мертвого мужчины нашли 7 августа на улице Титова, 25, в одной из квартир.

Сообщается, что признаков насильственной смерти нет. Предполагается, что летальный исход мог наступить из-за передозировки наркотиками или иными запрещенными веществами.

Причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе. Следком Свердловской области данное происшествие пока не комментирует.

Ранее на Уралмаше около поселка Калиновка нашли человека в странной одежде и с трубкой.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#Труп#ЧП#Екатеринбург
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