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Updated Сегодня, 11:46

В Свердловской области депортируют 68 нелегальных мигрантов

В городе Свердловской области силовики накрыли мигрантское общежитие

8 августа 2024, 11:44
Фото: Прокуратура Свердловской области

В Свердловской области депортируют 68 нелегальных мигрантов

В Сысертском районе силовики нагрянули на местное производство, на котором обнаружили нелегальных мигрантов.

Прокуратура Свердловской области вместе с сотрудниками МВД и ФСБ проверили предприятие в Сысертском районе.

Территория завода ограждена, въезд и выезд строго контролируется. В общежитии, где находились мигранты, соблюдались все санитарные правила. Рабочих даже поощряли за самую чистую комнату. Но правила миграционного законодательства выходцы из Средней Азии не соблюдали, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Силовики проверили 81 человека, 68 из них будут депортированы.

Напомним, что 8 августа силовики провели рейд в районе Сортировки, в Екатеринбурге, где проверяли легальность торговли. После проверки 2 точки закрыли.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Мигранты#Рабочие#Силовики#Нелегалы#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Облава
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