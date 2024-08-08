В городе Свердловской области силовики накрыли мигрантское общежитие

Территория завода ограждена, въезд и выезд строго контролируется. В общежитии, где находились мигранты, соблюдались все санитарные правила. Рабочих даже поощряли за самую чистую комнату. Но правила миграционного законодательства выходцы из Средней Азии не соблюдали, сообщают в прокуратуре Свердловской области.