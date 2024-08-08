В городе Свердловской области силовики накрыли мигрантское общежитие

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Прокуратура Свердловской области вместе с сотрудниками МВД и ФСБ проверили предприятие в Сысертском районе.
Территория завода ограждена, въезд и выезд строго контролируется. В общежитии, где находились мигранты, соблюдались все санитарные правила. Рабочих даже поощряли за самую чистую комнату. Но правила миграционного законодательства выходцы из Средней Азии не соблюдали, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Силовики проверили 81 человека, 68 из них будут депортированы.
Напомним, что 8 августа силовики провели рейд в районе Сортировки, в Екатеринбурге, где проверяли легальность торговли. После проверки 2 точки закрыли.