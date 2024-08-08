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В Минздраве Свердловской области опровергли данные о штрафах фельдшерам

В Минздраве Свердловской области опровергли данные о штрафах фельдшерам

8 августа 2024, 11:13
Фото: 1MI
Минздрав Свердловской области опроверг информацию о штрафах, выписываемых фельдшерам скорой помощи за медленную работу.

Ранее прошла информация о том, что медикам ограничили время осмотра пациентов на вызовах до 30 минут, а с проводимыми процедурами — до 48 минут. В случае, если сотрудники не смогут укладываться в установленное время, их будут штрафовать.

Однако вскоре выяснилось, что эти сведения ложные. Кроме того, известно, что на момент июля с начала 2024 года показатель вызовов скорой помощи снизился до 13,5, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, в Кушве прошла волна массовых увольнений сотрудников скорой помощи из-за низкой зарплаты и некомфортных условий работы.

Из-за нехватки врачей в Кушве работает только одна бригада скорой помощи
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Работа#Медицина#Скорая помощь#Опровержение#Минздрав#Штрафы#Фельдшер#Екатеринбург#Инцидент
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