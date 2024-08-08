В Минздраве Свердловской области опровергли данные о штрафах фельдшерам

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Ранее прошла информация о том, что медикам ограничили время осмотра пациентов на вызовах до 30 минут, а с проводимыми процедурами — до 48 минут. В случае, если сотрудники не смогут укладываться в установленное время, их будут штрафовать.
Однако вскоре выяснилось, что эти сведения ложные. Кроме того, известно, что на момент июля с начала 2024 года показатель вызовов скорой помощи снизился до 13,5, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, в Кушве прошла волна массовых увольнений сотрудников скорой помощи из-за низкой зарплаты и некомфортных условий работы.