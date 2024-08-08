tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по борьбе с лесными пожарами

В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по борьбе с лесными пожарами

8 августа 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Рабочая группа по борьбе с лесными пожарами организована в Нижнем Тагиле.

Рабочая группа будет заниматься разработкой и реализацией мер по предотвращению возникновения пожаров, а также координацией действий по их тушению в случае возникновения.

Состав рабочей группы утвержден распоряжением администрации Нижнего Тагила.

Контролировать выполнение постановления будет первый заместитель Главы Администрации города В. А. Горячкин. В рабочую группу также вошли 5 человек.

Напомним, меньше всего лесных пожаров зафиксировано в Свердловской области.

В Нижнем Тагиле усилили профилактику лесных пожаров
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Лес#Лесной пожар#Екатеринбург#Берегите лес
Подпишитесь
Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской
Сегодня, 09:15
Юный тагильчанин мечтает выиграть деньги в шоу на СТС для строительства скалодрома
Сегодня, 12:39
Трехлетняя девочка ушла из детского сада в Екатеринбурге во время прогулки
Сегодня, 10:06
В Минздраве Свердловской области опровергли данные о штрафах фельдшерам
Сегодня, 11:13
В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми
Сегодня, 11:15
Семья задержанного газовщика Алимова составила петицию в защиту тагильчанина
Сегодня, 11:12