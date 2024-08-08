В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по борьбе с лесными пожарами

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Рабочая группа будет заниматься разработкой и реализацией мер по предотвращению возникновения пожаров, а также координацией действий по их тушению в случае возникновения.
Состав рабочей группы утвержден распоряжением администрации Нижнего Тагила.
Контролировать выполнение постановления будет первый заместитель Главы Администрации города В. А. Горячкин. В рабочую группу также вошли 5 человек.
Напомним, меньше всего лесных пожаров зафиксировано в Свердловской области.