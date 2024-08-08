В Свердловской области ливень затопил целый поселок.

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Мощный ливень, обрушившийся на регион 6 августа, привел к масштабным подтоплениям. В селе Бурмантово вода зашла в дома и сельхозугодья, практически полностью затопив поселок, сообщает группа вконтакте «Типичный Екатеринбург».
В течение одних суток выпало 80% месячной нормы осадков, что значительно осложнило жизнь местных жителей.
По прогнозам синоптиков, потепления в ближайшее время не ожидается. Напротив, в конце рабочей недели будет активен арктический циклон, который будет сопровождаться дождливой и прохладной погодой.
Ранее из-за проливных дождей в Екатеринбурге затопило метрополитен.