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Updated Сегодня, 09:12

Фото: Уральский Гидрометцентр

В Свердловской области ливень затопил целый поселок

8 августа 2024, 09:10
Фото: Уральский Гидрометцентр
В Свердловской области ливень затопил целый поселок.

Мощный ливень, обрушившийся на регион 6 августа, привел к масштабным подтоплениям. В селе Бурмантово вода зашла в дома и сельхозугодья, практически полностью затопив поселок, сообщает группа вконтакте «Типичный Екатеринбург».

В течение одних суток выпало 80% месячной нормы осадков, что значительно осложнило жизнь местных жителей.

По прогнозам синоптиков, потепления в ближайшее время не ожидается. Напротив, в конце рабочей недели будет активен арктический циклон, который будет сопровождаться дождливой и прохладной погодой.

Ранее из-за проливных дождей в Екатеринбурге затопило метрополитен.

В Екатеринбурге дом затопило фекалиями
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ЧП#Затопление#Затопленные квартиры#Екатеринбург#Инцидент
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