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В «Уральских авиалиниях» сменится гендиректор

В «Уральских авиалиниях» сменится гендиректор

8 августа 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney
74-летний генеральный директор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов планирует в ближайшее время уйти со своей должности.

Уход Скуратова будет обсуждаться во время совета директоров, который состоится 8 августа 2024 года. Данная информация есть в повестке собрания, пишет «КП-Екатеринбург».

Данную должность, предположительно, займет сын Скуратова — Кирилл. Известно, что Сергей Скуратов руководил вышеупомянутой компанией более 30 лет.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге ушел с должности руководителя Шарташского парка Сергей Бондарев. Он проработал директором два года.

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