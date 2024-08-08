В «Уральских авиалиниях» сменится гендиректор

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Уход Скуратова будет обсуждаться во время совета директоров, который состоится 8 августа 2024 года. Данная информация есть в повестке собрания, пишет «КП-Екатеринбург».
Данную должность, предположительно, займет сын Скуратова — Кирилл. Известно, что Сергей Скуратов руководил вышеупомянутой компанией более 30 лет.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге ушел с должности руководителя Шарташского парка Сергей Бондарев. Он проработал директором два года.