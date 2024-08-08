В Верхней Пышме сотрудники Росгвардии помогли попавшему в аварию мотоциклисту

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Авария произошла 7 августа в Верхней Пышме. Легковой автомобиль подрезал мотоциклиста, из-за этого мужчина упал с байка.
Силовики незамедлительно помогли мужчине встать и отойти на тротуар. Там же ему оказали первую помощь.
Позже в социальной сети «Вконтакте» пострадавший байкер поблагодарил Росгвардейцев.
Напомним, что 7 августа мальчик попал под колеса грузовика в Екатеринбурге.
Авария попала на видео.