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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Верхней Пышме сотрудники Росгвардии помогли попавшему в аварию мотоциклисту

В Верхней Пышме сотрудники Росгвардии помогли попавшему в аварию мотоциклисту

8 августа 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники Росгвардии стали свидетелями ДТП в Верхней Пышме и сразу бросились на помощь.

Авария произошла 7 августа в Верхней Пышме. Легковой автомобиль подрезал мотоциклиста, из-за этого мужчина упал с байка.

Силовики незамедлительно помогли мужчине встать и отойти на тротуар. Там же ему оказали первую помощь.

Позже в социальной сети «Вконтакте» пострадавший байкер поблагодарил Росгвардейцев.

Авария попала на видео.

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