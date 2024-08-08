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В «Водоканале» Нижнего Тагила прошли учения по действиям при угрозе теракта

В «Водоканале» Нижнего Тагила прошли учения по действиям при угрозе теракта

8 августа 2024, 04:53
Фото: «Водоканал-НТ»
В Нижнем Тагиле прошли учения среди сотрудников «Водоканала-НТ» по действиям при угрозе теракта. Мероприятие состоялось на Черноисточинском гидроузле.

Во время учений были проработаны действия сотрудников: отработка эвакуации из здания, взаимодействие с экстренными службами, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».

После того, как тренировки были завершены, сотрудники службы безопасности коммунальной организации вместе с инженером по ГО и ЧС разобрали вышеперечисленные действия. Цели и задачи учений были достигнуты.

Напомним, под Нижним Тагилом прошли учения по материально-техническому обеспечению.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Мероприятие#Тренировка#Учения#ООО "Водоканал-НТ"#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Антитеррористические учения
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