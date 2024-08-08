В «Водоканале» Нижнего Тагила прошли учения по действиям при угрозе теракта

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Во время учений были проработаны действия сотрудников: отработка эвакуации из здания, взаимодействие с экстренными службами, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».
После того, как тренировки были завершены, сотрудники службы безопасности коммунальной организации вместе с инженером по ГО и ЧС разобрали вышеперечисленные действия. Цели и задачи учений были достигнуты.
Напомним, под Нижним Тагилом прошли учения по материально-техническому обеспечению.