Юный тагильчанин мечтает выиграть деньги в шоу на СТС для строительства скалодрома

Платон родился в 2014 году. Заботясь о его физическом развитии с раннего детства, родители выбрали ему секцию обучения плаванию и также решили попробовать скалолазание. К нему у ребенка сразу проявились интерес, желание и определенные способности, насколько это можно было оценивать в 5 лет. Затем были два года пандемии, тренировки шли редко. Но несмотря на это, Платон ходил в секции скалолазания, в спортивные школы «Старт» и «Полюс» в Нижнем Тагиле, а также выезжал в Екатеринбург на профессиональные скалодромы.