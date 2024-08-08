Юный тагильчанин мечтает выиграть деньги в шоу на СТС для строительства скалодрома

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
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Updated Сегодня, 12:44
Нижний Тагил, город, известный своими промышленными достижениями, стал родиной подающей надежды звезды. Платон Огибенин, житель Нижнего Тагила, сумел пройти кастинг в шоу на федеральный канал. «Суперниндзя. Дети» — это шоу, которое выходит на телеканале СТС. В нем принимают участие сотни юных атлетов в трех возрастных категориях: 9–10 лет, 11–12 лет и 13–14 лет.
По задумке авторов шоу, участников ждет полоса препятствий, на которой раскиданы испытания разного уровня сложности. В финале от каждой категории остаются по десять человек, которые, в свою очередь, уже борются за главный приз. Трасса на 86 метров была построена специально для шоу в павильоне площадью 10 тысяч квадратных метров. Находится эта трасса в Минеральных Водах. Испытывали ее профессиональные и юные спортсмены.
Платон участвовал в кастинге на проект СТС «Суперниндзя. Дети» в 2024 году, но, к сожалению, он не был отобран, несмотря на полное прохождение всех испытаний и интервью. Платон ездил на кастинг в Екатеринбурге. Первым этапом нужно было преодолеть трассу без ошибок в рамках установленного временного лимита.
Из испытаний был челночный бег, подтягивания, перелеты с турника на турник, баланс, берпи, прыжки с батута на канат и далее лазание по канату. Платон Огибенин узнал о так называемом «Ниндзя-спорте» благодаря YouTube, впервые увидев эти соревнования в США. Уже позже его семья увидела такие проекты, как «Русский ниндзя» и «Суперниндзя», где очень удачно выступали скалолазы.
По словам мамы, судьи делали заметки по ходу прохождения трассы. Далее небольшую часть ребят позвали на интервью. Сначала сотрудники СТС общались с Платоном наедине, а после пригласили на интервью родителя. Кастинг проходил в начале марта 2024, а в апреле были съемки самого проекта.
Из более чем тысячи ребят на съёмки в итоге попали лишь 108 человек. Почему Платона не пригласили на сам проект, хотя все испытания были пройдены, родители мальчика не знают, организаторы не стали объяснять причины. Мама считает, что, возможно, не хотели приглашать слишком много скалолазов или не увидели интересной истории, ведь «Суперниндзя. Дети» это, прежде всего, шоу. Из Свердловской области в итоге отобрали 3 человека.
Нам было очень обидно за это, особенно учитывая тот факт, что туда попали ребята, которых Платон побеждал в скалолазании. Но мы не стали унывать, трудности закаляют, и попробуем отобраться на это потрясающее шоу в следующем сезоне, — делится своими мыслями с редакцией TagilCity.ru Анна, мама Платона.
«Ниндзя-спорт» — молодой, но очень быстро развивающийся вид спорта в России, места для тренировок есть, как правило, только в крупных городах, ничего подобного в Тагиле нет. Под Екатеринбургом в Косулино есть такая трасса, организованная энтузиастами при местной школе, недавно на ней проводили кубок России по бегу с препятствиями для взрослых, а также «Адреналин Ninja Race» для детей.
Я всего один раз тренировался на подобной трассе, а потом через несколько недель приехал на соревнования. Мне было интересно попробовать свои силы в ниндзя-спорте, тут есть своя специфика. Сами испытания мне не показались сложными, тут важна именно скорость их прохождения, — рассказал редакции TagilCity.ru о своих впечатлениях Платон Огибенин.
Платон родился в 2014 году. Заботясь о его физическом развитии с раннего детства, родители выбрали ему секцию обучения плаванию и также решили попробовать скалолазание. К нему у ребенка сразу проявились интерес, желание и определенные способности, насколько это можно было оценивать в 5 лет. Затем были два года пандемии, тренировки шли редко. Но несмотря на это, Платон ходил в секции скалолазания, в спортивные школы «Старт» и «Полюс» в Нижнем Тагиле, а также выезжал в Екатеринбург на профессиональные скалодромы.
С начала обучения скалолазанию и по настоящее время, несмотря на все сложности с пандемией, Платон смог завоевать в общей сложности 70 медалей, в том числе, 1 место — 45 медалей, 2 место — 16 медалей, 3 место — 9 медалей.
В 2024 году юный тагильчанин впервые участвовал на соревнованиях по УрФО, а также в областных соревнованиях по скалолазанию в категории 10-13 лет, в дисциплине лазание на трудность. В итоге по результатам этих соревнований ему был присвоен 3-й взрослый разряд.
Платон выступает во всех трех дисциплинах скалолазания: скорость, трудность и боулдеринг. Больше всего ему нравятся две последние дисциплины.
Особенно ценны, по словам Платона, победы в других городах на коммерческих соревнованиях. Юному спортсмену удавалось занимать первые места в Санкт-Петербурге, Перми, Тюмени, Челябинске, Новосибирске, Омске, Уфе, Екатеринбурге, вторые места занимал в Москве и других городах. Как говорит Платон, эти победы дают ему уверенность в своих силах и мотивируют двигаться дальше.
Сейчас Платон продолжает тренироваться и готовиться к новым испытаниям. Он мечтает стать профессиональным спортсменом и представлять свою страну на международных соревнованиях. Но самая большая мечта юного атлета — не золотые медали и грандиозные победы, а собственный профессиональный скалодром.
Это даже не моя мечта, это мечта всех скалолазов Тагила. Абсолютно неважно, чей он будет, главное, чтобы он был. Наша семья очень любит Нижний Тагил, несмотря на все сложности жизни в нем. В Тагиле скалолазанием могут заниматься только спортсмены, устроенные в муниципальные секции, и до достижения возраста 18 лет. Дальше они вынуждены идти на все четыре стороны, для них скалодромы закрыты, — делится своими мыслями с редакцией TagilCity.ru, Платон Огибенин.
Скалолазам старше 18 лет, любителям и просто заинтересовавшимся этим видом спорта в Нижнем Тагиле почти негде заниматься. Поэтому идею строительства профессионального скалодрома семья Огибениных вынашивает уже год, но тут есть много проблем.
Во-первых, нужно соответствующее помещение с высотой потолков 4,5–5 метра или выше, площадью не менее 400 квадратных метров. С этим в Нижнем Тагиле достаточно сложно. Во-вторых, нужны деньги на арендную плату. В-третьих, средства на возведение самого скалодрома и инфраструктуры. По словам родителей атлета, многие скажут, что наивно надеяться пройти кастинг на участие в шоу, победить в соревнованиях и получить призовые, которые частично могут способствовать исполнению мечты, но они пытаются.
Не получится ее исполнить нам или иным заинтересованным горожанам, и если у Платона будет стабильно развиваться спортивная карьера, то мы будем уже рассматривать вопрос переезда из города, ведь под лежачий камень вода не течет, а мы со спокойной совестью будем знать, что пытались сделать Тагил лучше, — размышляет Анна, мама мальчика.
К слову, 9-летний скалолаз Платон Огибенин даже обращался к Владимиру Путину по проблеме отсутствия в Нижнем Тагиле подходящих мест для этого вида спорта. В своем обращении юный атлет поднял два важных вопроса. Составить его ему помогли родители. Первый вопрос касается легкоатлетического манежа, поручение президента по возведению которого было дано еще в 2018 году. Мальчик отметил, что строительство спортсооружения за шесть лет пока так и не началось.
Второй вопрос касался нынешнего положения дел по имеющимся трассам. По его словам, те скалодромы, которые есть в Нижнем Тагиле, любительского уровня. Спортсмены вынуждены ездить на тренировки в Екатеринбург — за 140 километров от родного города.