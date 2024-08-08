Задержанная за измену екатеринбурженка с двойным гражданством надеется на обмен с США

Напомним, что Карелину, уроженку Екатеринбурга, получившую впоследствии гражданство США, обвиняют в помощи ВСУ. По версии следствия, она перечисляла средства на нужды украинской армии. Деньги шли на покупку снарядов, экипировки и лекарств. Женщина вину свою признала — об этом стало известно в среду, 7 августа.