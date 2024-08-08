Задержанная за измену екатеринбурженка с двойным гражданством надеется на обмен с США

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Защита Карелиной будет ходатайствовать об обмене после вынесения приговора, рассказал РЕН-ТВ адвокат женщина Михаил Мушаилов.
Он подчеркнул, что будут предприняты необходимые шаги для попадания Карелиной в обменные списки.
Напомним, что Карелину, уроженку Екатеринбурга, получившую впоследствии гражданство США, обвиняют в помощи ВСУ. По версии следствия, она перечисляла средства на нужды украинской армии. Деньги шли на покупку снарядов, экипировки и лекарств. Женщина вину свою признала — об этом стало известно в среду, 7 августа.
Женщине грозит 15 лет лишения свободы — именно такой срок запросило для нее гособвинение. Приговор Карелиной будет вынесен через неделю, 15 августа.