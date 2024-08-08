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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Задержанная в Екатеринбурге за измену американка надеется, что США ее обменяют

Задержанная за измену екатеринбурженка с двойным гражданством надеется на обмен с США

8 августа 2024, 15:45
Фото: Изображение Midjourney

Задержанная в Екатеринбурге за измену американка надеется, что США ее обменяют

Уроженка Екатеринбурга Ксения Карелина, которую судят за госизмену, надеется стать участницей обмена заключенными между Россией и США.

Защита Карелиной будет ходатайствовать об обмене после вынесения приговора, рассказал РЕН-ТВ адвокат женщина Михаил Мушаилов.

Он подчеркнул, что будут предприняты необходимые шаги для попадания Карелиной в обменные списки.

Напомним, что Карелину, уроженку Екатеринбурга, получившую впоследствии гражданство США, обвиняют в помощи ВСУ. По версии следствия, она перечисляла средства на нужды украинской армии. Деньги шли на покупку снарядов, экипировки и лекарств. Женщина вину свою признала — об этом стало известно в среду, 7 августа.

Женщине грозит 15 лет лишения свободы — именно такой срок запросило для нее гособвинение. Приговор Карелиной будет вынесен через неделю, 15 августа.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Обмен#Гражданство#США#Екатеринбург#Госизмена#Срок
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