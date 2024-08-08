Застреливший экс-супругу мужчина в Богдановиче найден мертвым

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Тело свердловчанина было найдено на кладбище. Подробности его смерти в настоящее время неизвестны, пишет 66.ру.
Напомним, 7 августа 2024 года мужчина выстрелил в свою бывшую жену, которая пришла к нему забирать младшую дочь. Также он ранил ее нового мужа. Выстрелы услышала его мать.
Женщина погибла на месте происшествия, а горожанин, совершив нападение, уехал на машине. У погибших остались две дочери — 6 и 13 лет.