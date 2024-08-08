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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Застреливший экс-супругу мужчина в Богдановиче найден мертвым

Застреливший экс-супругу мужчина в Богдановиче найден мертвым

8 августа 2024, 09:23
Фото: 1MI
В Богдановиче нашли мертвым местного жителя, который застрелил свою бывшую жену и ранил ее нового супруга. Об этом стало известно 8 августа 2024 года.

Тело свердловчанина было найдено на кладбище. Подробности его смерти в настоящее время неизвестны, пишет 66.ру.

Напомним, 7 августа 2024 года мужчина выстрелил в свою бывшую жену, которая пришла к нему забирать младшую дочь. Также он ранил ее нового мужа. Выстрелы услышала его мать.

Женщина погибла на месте происшествия, а горожанин, совершив нападение, уехал на машине. У погибших остались две дочери — 6 и 13 лет.

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