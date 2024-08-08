Женихи мечты: кто из богатых и знаменитых ищет любовь

Основателя Telegram Павла Дурова многие воспринимают как плотно женатого, потому что в СМИ успели просочиться подробности его связи с Ириной Болгар и даже фотографии их детей. Между тем Павел, обладатель состояния в 9,15 миллиарда долларов (около 78,4 миллиарда рублей), до сих пор не связал свою судьбу с какой бы то ни было женщиной.