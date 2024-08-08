tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Женихи мечты: кто из богатых и знаменитых ищет любовь

Женихи мечты: кто из богатых и знаменитых ищет любовь

8 августа 2024, 18:10
Фото: Изображение Midjourney
Самые перспективные женихи этого года — мужчины, создавшие необходимую для брака материальную базу, но так и не нашедшие спутницу жизни, кто они?

Топ-пятерку звездных кавалеров представляет newia.

Основателя Telegram Павла Дурова многие воспринимают как плотно женатого, потому что в СМИ успели просочиться подробности его связи с Ириной Болгар и даже фотографии их детей. Между тем Павел, обладатель состояния в 9,15 миллиарда долларов (около 78,4 миллиарда рублей), до сих пор не связал свою судьбу с какой бы то ни было женщиной.

Актер Марк Эйдельштейн, восходящая звезда мирового кинематографа, который сыграл в проекте «Анора», удостоенном главной награды Каннского фестиваля, по словам его отца, до сих пор снимает жилье вместе с приятелями. Правда, живут они на Тверской.

Актер Никита Кологривый снова пополнил ряды холостых мужчин, разъехавшись с женой Александриной Питиримовой. Он часто видится с дочерью, а остальное время посвящает командировкам и съемкам, за последнее время сыграв сразу в нескольких проектах: «Чистые», «Комбинация», «Последний богатырь».

У рэпера Тимати уже двое детей, Алиса и Ратмир, но он никогда не состоял в браке. У него было немало романов, ни один из которых не завершился свадьбой. Сейчас музыкант все время посвящает бизнесу, отдалившись от тусовки.

Егор Крид давно имеет статус завидного жениха, хотя и пытался его изменить. В поисках любви музыкант даже участвовал в реалити-шоу, но так и смог пока создать семью. Он много работает, но при этом не теряет надежды найти свою единственную. По собственному признанию, Егор мечтает стать многодетным папой.

#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Сегодня, 14:20
Юный тагильчанин мечтает выиграть деньги в шоу на СТС для строительства скалодрома
Сегодня, 12:39
Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской
Сегодня, 09:15
Год Семьи. Железная свадьба Волчёнковых
Сегодня, 13:58
В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми
Сегодня, 11:15
Семья задержанного газовщика Алимова составила петицию в защиту тагильчанина
Сегодня, 11:12