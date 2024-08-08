Женихи мечты: кто из богатых и знаменитых ищет любовь

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Топ-пятерку звездных кавалеров представляет newia.
Основателя Telegram Павла Дурова многие воспринимают как плотно женатого, потому что в СМИ успели просочиться подробности его связи с Ириной Болгар и даже фотографии их детей. Между тем Павел, обладатель состояния в 9,15 миллиарда долларов (около 78,4 миллиарда рублей), до сих пор не связал свою судьбу с какой бы то ни было женщиной.
Актер Марк Эйдельштейн, восходящая звезда мирового кинематографа, который сыграл в проекте «Анора», удостоенном главной награды Каннского фестиваля, по словам его отца, до сих пор снимает жилье вместе с приятелями. Правда, живут они на Тверской.
Актер Никита Кологривый снова пополнил ряды холостых мужчин, разъехавшись с женой Александриной Питиримовой. Он часто видится с дочерью, а остальное время посвящает командировкам и съемкам, за последнее время сыграв сразу в нескольких проектах: «Чистые», «Комбинация», «Последний богатырь».
У рэпера Тимати уже двое детей, Алиса и Ратмир, но он никогда не состоял в браке. У него было немало романов, ни один из которых не завершился свадьбой. Сейчас музыкант все время посвящает бизнесу, отдалившись от тусовки.
Егор Крид давно имеет статус завидного жениха, хотя и пытался его изменить. В поисках любви музыкант даже участвовал в реалити-шоу, но так и смог пока создать семью. Он много работает, но при этом не теряет надежды найти свою единственную. По собственному признанию, Егор мечтает стать многодетным папой.