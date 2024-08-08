Женщина в Каменске-Уральском рассказала об издевательствах над ее сыном-инвалидом

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Горожанка рассказала, что над ее сыном неоднократно издевались и истязали его. Так, недавно у него украли кроссовки. Молодой человек их снял, чтобы окунуть ноги в фонтан, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
В ведомстве организовали проверку по факту издевательств. Будут установлены личности злоумышленников, проведены экспертизы и опросы свидетелей.
Напомним, в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы за ее издевательства над своими детьми.