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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Женщина в Каменске-Уральском рассказала об издевательствах над ее сыном-инвалидом

Женщина в Каменске-Уральском рассказала об издевательствах над ее сыном-инвалидом

8 августа 2024, 10:27
Фото: 1MI
Жительница Каменска-Уральского рассказала о том, что над ее 21-летним сыном, имеющим инвалидность, издеваются.

Горожанка рассказала, что над ее сыном неоднократно издевались и истязали его. Так, недавно у него украли кроссовки. Молодой человек их снял, чтобы окунуть ноги в фонтан, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

В ведомстве организовали проверку по факту издевательств. Будут установлены личности злоумышленников, проведены экспертизы и опросы свидетелей.

Напомним, в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы за ее издевательства над своими детьми.

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#Елизавета Зиборова#Каменск-Уральский#Проверка#Криминал#Издевательства#ЧП#Инвалидность#18+#Екатеринбург#Инцидент#Следком
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