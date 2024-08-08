Житель Богдановича лишил жизни бывшую жену

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
У бывшей семейной пары от брака остались двое дочерей 13 и 6 лет. Женщина и ее новый муж приехали к экс-супругу, чтобы забрать младшую дочку, которая была у него в гостях. По словам матери мужчины, она услышала выстрелы и выбежала на улицу, пишет Е1.
Свердловчанка скончалась до того, как приехали врачи. Известно, что нападавший также стрелял в супруга погибшей, однако он остался жив. После этого он скрылся на зеленом автомобиле. В настоящий момент его ищут.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге местный житель убил ножом знакомую в ее квартире. Девушка отказала мужчине в близости.