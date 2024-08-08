Житель Богдановича лишил жизни бывшую жену

У бывшей семейной пары от брака остались двое дочерей 13 и 6 лет. Женщина и ее новый муж приехали к экс-супругу, чтобы забрать младшую дочку, которая была у него в гостях. По словам матери мужчины, она услышала выстрелы и выбежала на улицу, пишет Е1.