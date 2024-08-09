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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:11

Бастрыкин запросил отчет по делу о махинациях с выдачей прав мигрантам в Тагиле

Бастрыкин потребовал расследования: в Тагиле могли выдавать права мигрантам за взятки

9 августа 2024, 15:09
Фото: 1MI

Бастрыкин запросил отчет по делу о махинациях с выдачей прав мигрантам в Тагиле

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о том, что в Нижнем Тагиле права мигрантам якобы выдавали за взятки без какого-либо обучения.

Свердловскому СУ СК дано поручение проверить данную информацию, а также причастность к этим махинациям начальника МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее такая информация была опубликована на одном из интернет-ресурсов. В материале говорится о том, что выдача прав без фактического обучения была поставлена на поток. Якобы документы по этой схеме получили не менее 70 человек.

Напомним, что в Нижнем Тагиле расследуется дело экс-главы РЭО ГИБДД Андрея Торощина, который был задержан по подозрению во взяточничестве и организации преступной схемы. Свою вину он признал.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Уголовное дело#Криминал#Водительские права#СК РФ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Взятки
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