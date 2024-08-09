Бастрыкин потребовал расследования: в Тагиле могли выдавать права мигрантам за взятки

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Свердловскому СУ СК дано поручение проверить данную информацию, а также причастность к этим махинациям начальника МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее такая информация была опубликована на одном из интернет-ресурсов. В материале говорится о том, что выдача прав без фактического обучения была поставлена на поток. Якобы документы по этой схеме получили не менее 70 человек.
Напомним, что в Нижнем Тагиле расследуется дело экс-главы РЭО ГИБДД Андрея Торощина, который был задержан по подозрению во взяточничестве и организации преступной схемы. Свою вину он признал.