Большую штору стираю за полчаса, не снимая крючки: помогает хитрый трюк с носком

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Многие хозяйки стирают шторы не так часто, как хотелось бы — слишком много времени и сил приходится потратить, чтобы просто подготовить их к стирке. Основная загвоздка — в крючках, с помощью которых портьеры крепятся к карнизу. Но что вы скажете, если снимать крючки больше не придется? Эксперты Telegram-канала «Лайфхак дня» знают, как выйти из положения.
Штору или портьеру перед стиркой желательно вытряхнуть, чтобы удалить хотя бы часть пыли. Если это не сделать, то вода моментально станет чернее сажи, — говорят эксперты.
Затем аккуратно соберите основание шторы с пришитыми крючками в пучок, возьмите обычный носок и поместите крючки внутрь. Теперь верхняя часть шторы оказалась в своеобразном плотном коконе. Важная деталь: резинка носка должна быть тугой и хорошо облегать штору, чтобы крючки не вывалились наружу.
Теперь можно приступать к стирке. Но сначала замочите портьеру на 15-20 минут в солевом растворе, который готовим из расчета 3 столовые ложки на 10 литров воды. Здесь отойдет основная грязь. Далее отожмите штору, положите ее в барабан стиральной машины и выберите деликатный режим стирки.
Перед тем, как повесить штору, носок нужно снять, чтобы ткань просыхала равномерно.
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