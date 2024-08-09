Большую штору стираю за полчаса, не снимая крючки: помогает хитрый трюк с носком

Многие хозяйки стирают шторы не так часто, как хотелось бы — слишком много времени и сил приходится потратить, чтобы просто подготовить их к стирке. Основная загвоздка — в крючках, с помощью которых портьеры крепятся к карнизу. Но что вы скажете, если снимать крючки больше не придется? Эксперты Telegram-канала «Лайфхак дня» знают, как выйти из положения.