Чем заняться в Кучугурах: как провести время на азовском курорте

На первый взгляд Кучугуры не похожи на курортный город в полном смысле этого слова. В расположенном в 50 км от Анапы поселке не прогуливаются группы туристов и не проводят шумных мероприятий. Но это место довольно популярно среди тех, кто предпочитает спокойный отдых на природе.