Чем заняться в Кучугурах: как провести время на азовском курорте

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
На первый взгляд Кучугуры не похожи на курортный город в полном смысле этого слова. В расположенном в 50 км от Анапы поселке не прогуливаются группы туристов и не проводят шумных мероприятий. Но это место довольно популярно среди тех, кто предпочитает спокойный отдых на природе.
Как пишет newia.ru, основной достопримечательностью Кучугур является побережье Азовского моря. Золотистый песок пляжей, теплая вода и легкий ветер, который разносит пьянящий аромат степных трав, не оставляют гостей равнодушными.
Буквально за несколько лет инфраструктура поселка значительно расширилась — открылись торговые сети и гостевые дома, заработали новые кафе и рестораны. Существует вероятность того, что вскоре туристов в Кучугурах будет больше, чем в Анапе.
В Азовском море достаточно чистая вода, которая выглядит мутнее черноморской только из-за песка, поднимаемого волнами со дна.
Крайне редко в Кучугурах фиксируются ротавирусные инфекции, что выгодно отличает поселок от знаменитых курортов Краснодарского края.
В августе вода может зацвести, иногда к берегу подплывают медузы, поэтому в Кучугуры рекомендуется ехать в первой половине лета или уже в сентябре. Благодаря мелководности Азовского моря вода остается теплой почти до октября.
В Кучугурах совсем нет фешенебельных гостиниц, зато в частном секторе аренда жилья предоставляется за 600–800 рублей в сутки. Базы отдыха и гостевые дома предлагают номера за 2500–3000 рублей в сутки.
Стоимость блюд в местных кафе тоже радует демократичностью. У здешних фермеров можно приобрести вкусные и свежие овощи и фрукты.
Развлечений в Кучугурах практически нет, а пляжная инфраструктура не развита, зато тихий семейный отдых с детьми, без сомнения, удастся на славу — недорого, чисто, тихо, свежий воздух и теплое море.