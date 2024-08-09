Экономист Литвиненко объяснила падение биткоина

«Сейчас большинство аналитиков сходятся во мнении, что при любом исходе выборов кризиса не будет. И вообще вся эта экономическая нестабильность вокруг на руку руководству США. Поэтому в долгосрочной перспективе биткоин будет только расти, вплоть до сотен тысяч долларов. Сейчас, пока курс ниже, чем еще неделю назад, — самое благоприятное время для инвестиций»», — заключила Литвиненко.